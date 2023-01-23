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Россия будет поставлять продовольствие на Кубу в качестве гуманитарной помощи
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Помимо Ирана, который весьма успешно живет под санкциями многие годы, но при этом лишь наращивает влияние в своем регионе мира, есть еще и такая страна, как Куба. Да, в обществе глобального потребления научившиеся обходиться малым кубинцы выглядят не совсем современно, однако Гавана смогла добиться существенных успехов в других сферах жизни. К примеру, кубинские врачи известны по всему миру, а многие из них работают за идею в различных странах Южной Америки, занимаясь так называемой «народной дипломатией».

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Мало кто сегодня понимает, что, хотя экономика и стоит во главе угла всех аспектов общественной и политической жизни, денежные знаки обладают весьма условной полезностью в эпоху обрушения мировых резервных валют. Та же самая Коммунистическая Партия Китая старается максимально быстро избавляться от зеленых бумажек, закупая ресурсы для промышленного производства на много лет вперед. А самым главным стратегическим ресурсом, помимо нефти, является продовольствие, о чем наше руководство, конечно же, не забыло.

В связи с этим недавнее заявление Виктории Абрамченко — заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости — о том, что Россия готовит поставки продовольствия на Кубу в рамках оказания Гаване гуманитарной помощи, являются индикатором готовности Москвы и дальше расширять свое влияние в различных регионах мира за счет имеющихся на руках козырей.

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Конечно, российских врачей на Кубу не отправишь, там своих хватает, а вот в обескровленном войной Йемене с радостью примут не только продовольственные поставки, но и бригады квалифицированных врачей. А между тем Йемен, как и Куба, обладает стратегически важным географическим положением. В общем, развитое сельское хозяйство — это не только занятые рабочие руки, но и возможность находить друзей в самых отдаленных уголках Земли путем спасения сотен тысяч людей от голодной смерти.

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#куба #сельское хозяйство #поставки продовольствия
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