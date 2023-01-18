Все рано или поздно возвращается на круги своя, даже технологический прогресс.

Я уже рассказывал о том, что Google практически похоронил заветы Стива Джобса, когда анонсировал свой планшет Google Pixel, который должен выйти одновременно с док-станцией, напоминающей ножку монитора. Так вот, есть куда более авторитетные компании в железном мире, чем вездесущий поисковик, которые куда лучше понимают, в какую сторону дует ветер перемен. И одна из таких авторитетных компаний представила планшет Tab Extreme на недавно завершившейся в Лас-Вегасе выставке CES 2023.

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В моем негласном табеле о ноутбучных рангах Lenovo и Asus по-прежнему сражаются за первое место, что говорит как минимум о том, что Lenovo прекрасно представляет, как делать хорошие портативные устройства. Правда, в свое время всех производителей подставил Стив Джобс, который предложил идею «промежуточного устройства» между телефоном и компьютером, получившего название планшет.

Отказ от клавиатуры как в мире телефонов, так и в мире более крупных устройств был ошибкой хотя бы потому, что последние годы маркетологи вынуждены демонстрировать не дизайн своих устройств, а обои на похожих как две капли воды трубках и планшетах. А между тем я знавал особ, которые умудрялись печатать сообщения под партой вслепую со скоростью прожженной жизнью машинистки, не теряя при этом выражение ангельской невинности на лице.

Но там, где Google делает один шаг в нужном направлении, Lenovo делает два и представляет планшет с клавиатурой, подставкой, зарядной станцией, камерой и поддержкой стилусов в одном устройстве «из коробки». Правда, смотрится это все как сильно футуристичный ноутбук, но зато маркетологи могут выгодно представить свое устройство на фоне ничем друг от друга не отличающихся конкурентов.

Да и диагональ экрана у Lenovo Tab Extreme не далеко ушла от ноутбучной — добрые 14,5 дюймов, что журналисты описывают как «небывалый размер» для «обычного» планшета. Понятно, что с 8-ми ядерным процессором Dimensity 9000, собранным по технологии 4 nm, Tab Extreme должен быть главным конкурентом iPad Pro. Едва ли программы в Google Play смогут успешно конкурировать с приложениями в App Store по удобству использования, но в случае с продуктом от Apple клавиатуру нужно докупать самостоятельно за весьма неприятную цену, а здесь все продается одним комплектом.

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Нетрудно догадаться, что если анонсированное Lenovo устройство будет пользоваться сколько-нибудь серьезным спросом, то компания попытается подготовить бюджетную версию, в которой алюминий заменят на пластик, дорогой новый процессор уступит место видавшему виды старичку, а там дело дойдет и до обсуждения целесообразности использования сенсорного экрана.