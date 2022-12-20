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Рендер первого планшета Google подрывает заветы Джобса
Десять лет назад планшеты прикончили нетбуки, но теперь их естественная эволюция доказывает древнюю аксиому: победитель дракона сам становится драконом.
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Ветераны «железной» журналистики, должно быть, еще помнят 2009 год, когда день и ночь мы писали лишь о всевозможных нетбуках, которые должны были стать следующим откровением в мире компьютерного железа. Кстати, всеми любимая Windows 7 разрабатывалась с учетом весьма скромных вычислительных возможностей мини-ноутбуков. Только революция так и не состоялась по вине одного человека, имя которого было Стив Джобс.

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В январе 2010 года Джобс презентует публике первый iPad, который был куда более понятен рядовому пользователю, обладал приятным дизайном, а также производился одной-единственной компанией, в то время как в те года только ленивый не занимался производством нетбуков. Повсеместная мода на планшеты очень быстро тогда прикончила рынок нетбуков, сделав их достоянием истории.

Теперь же некий безымянный пользователь обнаружил в всем хорошо известной запрещенной в России социальной сети рендер первого планшета Google под названием Pixel. Примечательно, что на нем планшет изображен на зарядной станции, которая один в один напоминает стильную ножку монитора.

Можно не сомневаться, что предприимчивые производители всевозможных «приблуд» очень быстро предложат покупателю с десяток разнообразных Bluetooth-клавиатур, потому что устройство для «ввода буковок» буквально-таки напрашивается на рендере. А там и сам Google выпустит подобный девайс, отменив тем самым контрреволюцию Джобса с его идеями о «промежуточном устройстве между компьютером и телефоном».

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Что же касается самого планшета Pixel, то его характеристики пока остаются для широкой публики тайной за семью печатями. Известно только, что Google планирует выпустить его в 2023 году, что косвенно подтверждают всевозможные «утечки» рендеров, которые, без сомнений, являются частью медийной кампании по подготовке будущего покупателя к выходу нового продукта компании.

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#google #pixel #steve jobs #tablets
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