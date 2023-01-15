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Референсный пак для Team Fortress 2 весом в 61 гигабайт стал достоянием общественности
Игры сродни кораблям: какие-то идут на дно без видимых причин, а какие-то продолжают цепляться за жизнь, даже когда все логические доводы говорят в пользу их неизбежной гибели.
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Как ни крути, а сообщество игроков в TF2 - это особые люди, потому что редко где можно встретить такое количество творческих личностей с прекрасным чувством юмора. Собственно говоря, эти люди и являются главной причиной того, что Team Fortress 2 до сих пор остается на плаву. Правда, Valve игроков контентом радует редко, а потому сообщество с радостью принимает любые новости об игре, которые могли бы снова привлечь внимание широкой общественности к их любимому проекту.

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Однако самую большую утечку в истории Valve, которая произошла считанные дни назад, сообщество восприняло с болью и тоской, поскольку большая часть блогеров, освещающих эту игру, уверена - это последнее сообщение об официальном контенте Valve для Team Fortress 2.

Впрочем, контент едва ли можно назвать «официальным», поскольку речь идет о репозитории, в котором содержались все файлы, когда-нибудь созданные разработчиками Valve для игры, включая невыпущенные карты, модели персонажей, забракованные игровые режимы и так далее. Помимо репозиториев TF2, в сеть также утекли референсные паки для Half-Life 2, Counter-Strike Source и Day of Defeat Source. 

Из пояснений людей, знакомых с разработкой проектов на движке Source, становится понятно, что отдельные игровые конторы заключали с Valve соглашение, которое позволяло при разработке собственных игр на движке легендарной компании получить доступ к референсным пакам, чтобы сравнивать свои наработки с наработками разработчиков Valve. 

Согласно заявлению анонимного разработчика, который и сделал данные паки достоянием общественности, в его распоряжении они находились с 2016 года, однако он решил выложить их в открытый доступ только сейчас, потому что «теперь ему уже все равно». С одной стороны, это может говорить об истечении сроков юридических обязательств некоего разработчика перед Valve, с другой — весь «слив» может быть частью хитрой PR-компании. 

На мысли о вероятности второго варианта наводит тот факт, что референсные паки для Counter-Strike Global Offensive, Left 4 Dead 2 и Portal 2 в сеть не попали, что могло бы создать для Valve немалую головную боль. Кроме того, многие блогеры указывают на то, что если бы Valve не была частной компанией, то её акции сейчас бы уже летели вниз. 

А так без приложения каких-либо усилий и затраты финансовых средств компания привлекла внимание к своему самому творческому проекту - Team Fortress 2. Можно не сомневаться, что фанатское сообщество еще не один год будет на основе этих файлов лепить качественный контент и миллионы различных мемов. Чего только стоит попытка одного из членов сообщества выдать созданную им модель шпиона в маске, боксерах и ботинках за часть «недавней утечки». 

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Как бы там ни было, онлайн в Team Fortress 2 вырос и хочется верить, что, когда страсти улягутся, Valve найдет какой-нибудь способ снова порадовать своих самых преданных фанатов. 

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#valve #история #team fortress 2
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warmuza
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А, понятно. Точно, вспомнил, это же проблема только 970, со всеми другими картами такого никогда не происходило, да и не могло, там технологии абсолютно другие.
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Вдова Zystax
13:02
Залог что бы не сгорело. Это корпус с продуманной вентиляцией + брендовый БП с запасом по мощности. А то один дурик купил 980ti. Установил, включил и БП ушел в защиту. Хорошо в защиту, а не сгорел и ...
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
ACDCOVER
13:01
Просто это факт. Карта не плохая, но если за ней не следить, как делают многие геймеры. Воткнул и целыми днями в игры, со временем термопаста сохнет и чип отваливается.
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
warmuza
13:01
Ты душевнобольной. Пытаешься спорить и что-то доказывать подростку, который просто угорает над тобой.
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
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