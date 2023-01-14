Ты именно тогда понимаешь, что запасной план - это очень полезная штука, когда у тебя этого плана нет.

Я уже рассказывал про то, что, как и любой хороший полководец, Джо Байден последние два года разменивал время на расстояние. Вернее время на стратегический нефтяной запас своей страны, который в 2022 году похудел аж на 221 миллион баррелей нефти. Следует понимать, что данный запас создавался с целью предотвращения кризисной ситуации в случае стихийных бедствий или войны, но не для того чтобы Демократическая партия США могла сохранить хоть какое-то количество мест в Сенате на выборах.

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И все было бы ничего, если бы задуманная Вашингтоном затея с введением потолка цен сработала, однако Москва быстро нашла в лице Индии и Китая благодарных покупателей, готовых приобрести любое количество углеводородов по подходящей цене. Напомним, что страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, после чего к их решению присоединились страны «Большой семерки», образовав тем самым негласную антироссийскую коалицию. В ответ Москва объявила полный запрет на поставку углеводородов тем странам, которые вступили в сговор против интересов РФ.

И тут сразу два крупных западных источника, Reuters и Bloomberg, одновременно заявляют, что Министерство энергетики США отклонило несколько предложений о продаже ему нефти для восполнения стратегического нефтяного запаса в феврале этого года. Одной из причин, которой ведомство обосновало решение отказаться от покупки трех миллионов баррелей, стала цена, которая оказалась выше отметки в семьдесят долларов за баррель.

На данный момент нефть подходящего сорта торгуется на рынке у отметки в 76 долларов за баррель и злые языки утверждают, что за эту сумму никто Министерству энергетики три миллиона баррелей не продаст. Другие уверены, что на восполнение стратегического нефтяного резерва у американского правительства зарезервирована сумма в 48 миллиардов долларов, которой на восполнение запасов не хватит.

Очевидно, что после попытки Белого дома объявить полный запрет на использование газовых плит в США, который наносил прямой удар по интересам американских сланцевиков, Байден опасается уголовного преследования по делу о злоупотреблении служебным положением в интересах своей партии. Отсюда и поспешность с восполнением стратегических резервов, которые сейчас находятся на самом низком уровне с 1984 года.

Однако денег на то, чтобы покупать нефть, не глядя на цену, у Вашингтона больше нет, а потому Министерство энергетики США, с одной стороны, демонстративно пытается выполнить данное ему указание, а с другой — саботирует распоряжения Белого дома и неформально привлекает внимание СМИ к крайне неудобной для нынешнего американского президента проблеме.

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Так или иначе, если Вашингтон когда-нибудь и увидит нефть по шестьдесят долларов, то сделает он это очень нескоро, а стратегические запасы тем временем приказали долго жить.