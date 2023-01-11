Спешить нужно тем, кто находится в уязвимой позиции, а Россия обеспечена не только тылами, но и ресурсами, ей спешить некуда.

Проживающий в США бывший аналитик швейцарского генштаба, известный под своим авторским псевдонимом The Saker уверен в том, что атака украинских дронов на российский военный аэродром Энгельс, находящийся в Саратовской области, — это попытка спровоцировать Москву на проведение полномасштабного наступления до того, как она будет к нему полностью готова.

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А между тем я уже рассуждал о том, что торопиться Москве в ходе СВО некуда, потому что российские военные планомерно движутся к успешному выполнению задачи как по демилитаризации, так и по денацификации Украины. Бронетехника в «незалежной» стремительно заканчивается, отмороженные националисты тоже, а что Киеву делать дальше не понятно.

В этом контексте, уверен The Saker, у НАТО остался только один выход — попытаться спровоцировать общеевропейскую войну, но сделать так, чтобы Вашингтон остался в стороне. Как США собираются это провернуть, нам остается только догадываться, но они вынуждены не только платить за содержание некогда богатейшей союзной республики, не только страдать от разорения своих европейских союзников, но еще и каждый раз придумывать, а чего бы такого послать неонацистам на Украину, что коллективному Западу в потенциальном конфликте с Москвой не пригодится?

И несмотря на то, что еще вчера склады Североатлантического альянса были забиты всевозможным барахлом, сегодня список вооружений на отправку становится все короче и короче. Ну пока до F-35 дело хотя бы не дошло…

Следует понимать, что российские удары по энергетическим объектам Украины — это не просто выведение из строя тылового обеспечения украинских бандформирований, это еще и хорошая гарантия того, что какая-нибудь Польша не бросится очертя голову драться с Москвой.

Пока европейские политики уверены, что они могут отправить своих солдат на верную смерть, но при этом сами будут комфортно отсиживаться в тылу, количество стран, желающих рискнуть своей шеей и стать новой целью специальной военной операции, будет увеличиваться.

Когда же какой-нибудь господин Эмманюэль точно знает, что после отправки своих солдат в зону СВО у него за окном сразу начнут падать ракеты, выводя из себя не желающее сидеть без света мирное население, он десять раз подумает, прежде чем делать хоть что-нибудь.

Поэтому с оценкой бывшего аналитика швейцарского генштаба сложно не согласиться: США торопится толкнуть Россию на необдуманные действия, при том что они прекрасно осознают, что Москва раз за разом оставляла их с носом на протяжении нескольких десятилетий. А что им остается делать? Деньги заканчиваются, союзники нервничают, Россия не сдается.

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В этой связи в ближайшие месяцы мы можем увидеть еще не одну провокацию, подобную той, которая произошла на военном аэродроме Энгельс, но при этом хочется верить, что ни одна из них не удастся.