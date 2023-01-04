Иногда фраза "чем богаты, тем и рады" звучит как издевка, иногда как злая ирония, а тут мы уже наблюдаем откровенное издевательство...

У многих еще живы в памяти недоумевающие лица обитателей Елисейского дворца, которые журналисты засняли, пытаясь получить комментарии относительно отказа Канберры покупать французские подводные лодки. Когда в середине 2021 стало известно, что контракт уходит американцам, а Пятая республика не получит в свой бюджет рекордные 66 миллиардов долларов, на духовных наследников Наполеона было страшно смотреть. А если еще вспомнить историю с вертолётоносцами Мистраль, которые вместо России пришлось продавать по бросовым ценам Египту, а ведь последнему они даром не нужны... В общем, Соединенные Штаты имеют давнюю традицию унижать «лягушатников», которая досталась им по наследству от Британской империи.

реклама

Но что это за господин такой, если он своего «слугу» только обижает? Вот и американцы так, судя по всему, подумали и решили пожаловать с барского плеча Парижу право отправлять свой металлолом на Украину. Конечно, кредитные обязательства с призрачными перспективами взамен «живым» деньгам за реальные контракты — это такой себе обмен, но если старый дядя Сэм этими перспективами довольствуется, поставляя свой хлам на Украину, то чем французы лучше?

Вот и объявил трепетный Эмманюэль в разговоре с украинским не-клоуном радостную новость: Пятая республика поставит на Украину AMX-10 RC! Что нам про эти боевые машины нужно знать? Да хватит и парочки фактов, чтобы суть происходящего стала ясна.

Французы, по большому счету, — народ ленивый, поэтому строить танки на гусеничном ходу для применения в Африке у них не было ни малейшего желания. Даже с учетом того, что выяснять отношения между собой будут местные с помощью одного всем хорошо известного автомата, а французские танки займут столицу и будут её «охранять» в ходе очередного государственного переворота на Черном континенте, все равно с гусеницами мороки много! И на всякий случай надо воткнуть 105-мм орудие в алюминиевую башню, которая от одного только неверного взгляда начинает гнуться и ломаться. Стоит ли удивляться, что даже ненавидящее «лягушатников» американцы перед, тем как давать разрешение на применение данного аппарата в ходе Войны в Персидском заливе, решили обвешать его хоть какой-то броней и средствами защиты, рассудив, что у иракцев глаз недобрый...

Да, да, AMX-10 RC стоят на вооружении Пятой республики с 1981 года, да куда там, такая передовая военная держава, как Марокко, имеет в своем распоряжении более чем 100 единиц подобной чудо-техники. Во Франции еще пару лет назад объявили, что от всех «разведывательных машин» размером с небольшой дом Министерство обороны будет избавляться, меняя их на EBRC Jaguar, которые куда как больше походят на реальную боевую машину. Ну а что касается AMX-10 RC, то этого добра Парижу для украинцев не жалко.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K



