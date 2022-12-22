Пытавшиеся перехитрить сами себя американцы очень скоро могут не обнаружить желающих плясать под звездно-полосатую дудку, более того, плясать придется им самим.

В октябре 2022 года более чем 90% всех продуктов Apple производилось в Китае. При этом Поднебесная смогла найти серебряную пулю в спорах с американцами, которая раз за разом доводила американских политиков до исступления. Если еще каких-то десять лет назад Вашингтон мог прикрыть любое предприятие в любой точке земного шара, ссылаясь на то, что оно якобы угрожает суверенным американским интересам и безопасности союзников дяди Сэма, то сегодня КНР, которая уже де-факто стала главной фабрикой всего мира, может одним щелчком пальцев перекрыть поставки чего угодно кому угодно.

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И вот ведь незадача, оказывается, для этого не нужно было строить свыше восьмисот военных баз по всему миру, занимаясь политическим шантажом ради получения права на размещение очередного военного эквивалента черной дыры, всасывающей в себя зеленые бумажки быстрее, чем Федеральный резерв США успевает их печатать. Оказывается, достаточно было одного китайского рабочего, совершенно случайно сдавшего ложноположительный тест на новую коронавирусную инфекцию, чтобы Пекин мог наглухо перекрыть крупный порт или даже целый город, в котором расположено с десяток заводов. Судя по истеричным причитаниям американских СМИ о том, как же «плохо» работающим на износ китайцам сидеть дома и ничего не делать, Белый дом до сих пор мучает всем нам хорошо известный вопрос: «А что, так можно было?».

Конечно, часть заводов Apple находилась не на территории материкового Китая, а на острове Тайвань, над которым Пекин по-прежнему не имеет полного контроля, но я уже рассказывал о том, что этот остров очень скоро может превратиться в зону боевых действий, о чем духовные наследники Стива Джобса прекрасно осведомлены. Проще говоря, в любой момент времени крупнейшая американская корпорация рискует превратиться в предприятие по торговле воздухом, если она хоть как-то осмелится вызвать неудовольствие Коммунистической партии Китая.

К примеру, Поднебесная уже однажды практически похоронила не то что корпорацию, а целую отрасль австралийской экономики путем ввода неформального запрета на импорт австралийского угля в 2020 году. Стоит ли говорить, что подобная перспектива крупнейшей американской корпорации не улыбается, особенно в ситуации, когда Вашингтон по кругу «кошмарит» китайский Huawei.

В этом контексте новости о том, что Apple переносит часть производства своей продукции во Вьетнам — это и не новость вовсе. А куда еще? Африку Белый дом собирается эксплуатировать на предмет вывоза из неё ценных ресурсов, Южная Америка сегодня превратилась в настоящего донора населения для США, там уровень жизни повышать тоже смысла нет. Саудиты и катарцы сами все равно не работают, а лишь нанимают приезжих. Иран под санкциями, Россия под санкциями, а в Европе и вовсе страшная жуть творится. И куда «бедным» американцам податься?

Ну конечно же в страну, на которую они еще совсем недавно сбросили 17 миллионов бомб и которая до сих пор управляется коммунистами! Правда, люди, которые жили во Вьетнаме сколько-нибудь долгое время, утверждают, что французов в этой стране ненавидят значительно сильнее, чем американцев, но этому есть хорошее объяснение: если американцы занимались методичным истреблением вьетнамского населения, то бесчинствующие во Вьетнаме задолго до прихода американцев «лягушатники» всегда действовали с особой жестокостью и цинизмом, стараясь посильнее своих жертв унизить. И тем не менее особо теплых чувств в Ханое к звездно-полосатому агрессору никто не испытывает.

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Да, Китай и Вьетнам сегодня не союзники, но им никто не мешает работать сообща ради достижения своих целей, что прекрасно продемонстрировало взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках OPEC+, на противоречии которых Вашингтон точно так же собирался играть. Но, увы… В этой связи можно не сомневаться, что у Apple очень скоро начнется черная полоса из «непредвиденных» проблем и неприятностей, которые «никто бы не смог предсказать».