Родила царица в ночь... В общем, компания классная, творение её так себе, а вот что с ним будет в будущем - ни разу не понятно.

Сразу признаюсь, что я не просто считаю Valve одним из столпов современной игровой индустрии, я считаю эту компанию краеугольным камнем в жизни любого современного геймера. И дело тут не в том, что мы ночи напролет рубились в клубе в Half-Life Deathmatch задолго до появления бета-версии мода под названием Counter-Strike. Кстати, лучшего мультилеерного опыта я нигде больше не испытывал, но мы не об этом.

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В Valve работают по-настоящему умные дядьки, которые понимают, что если ты спалишь свой дом в погоне за длинным долларом сегодня, тебе будет негде жить завтра. Непонятно, почему эта мысль не очевидна руководителям всех остальных игровых контор, но дядьки в Valve и правда работают толковые. Конечно, случаются и у них проколы, такие как фееричное по своей глупости решение закрыть вполне жизнеспособную ККИ Artifact, к созданию которой они привлекли самого Ричарда Гарфилда, известного нам благодаря легендарной Magic the Gathering, которую он на заре своей карьеры создал. Кстати, у руководства этой игры со здравым смыслом всё тоже сейчас не очень. Но мы отвлеклись.

Учитывая все вышесказанное, мое отношение к такой портативной игровой платформе, как Steam Deck, определить достаточно сложно. «Неведома зверушка» по цене вполне приличного ноутбука? Да любую другую компанию давно бы за что-то подобное засмеяли! Рука что-то подобное купить у меня никогда не подымется, но при этом я считаю начинание интересным, а потому прислушался к тому мнению, которое выразил топовый западный блог Techquickie.

Прежде всего, Steam Deck не обладает одной из ключевых характеристик, которой обладает каждая игровая приставка — это совместимость со всеми играми, которые под неё выпущены. Если при запуске тайтла под конкретную игровую платформу разработчики вынуждены сидеть и методично оптимизировать свое творение в соответствии с конкретными системными требованиями, то со Steam Deck ничего подобного не происходит. Более того, «начинку» данного творения Valve никак нельзя назвать передовой, а потому новые релизы могут не просто тормозить на этом «чуде», но и просто не запускаться. Все это делает покупку «игровой консоли» от Valve непривлекательной затеей уже сегодня.

Но есть тут и еще один компонент, о котором авторы упомянутого выше блога коснулись лишь вскользь. Приставки стареют значительно лучше персональных компьютеров, поскольку, по мере обновления программного обеспечения и железа последних, запустить что-то более-менее старое даже на компьютере под управлением Windows становится невозможно без книги древних заклинаний и шаманского бубна.

Качество старения игровых приставок напрямую влияет на их высокую цену на вторичном рынке, что ведет к стабильному спросу на новые игровые консоли. И тут Steam Deck рискует повторить опыт старых iPad-ов, на которых игры если и запускаются, то с очень большим скрипом, хотя в «лучшие годы» те же самые тайтлы, которые сегодня на них чихают и кашляют, буквально-таки летали.

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В попытке скрестить козла с носорогом Valve, судя по всему, не учла те факторы, которые делают каждый из этих видов млекопитающих жизнеспособным. И если тут не разобраться, то очень скоро Steam Deck станет достоянием обзорщиков, которые разбирают у себя на каналах нелепые технологические поделки старины.