Некоторые американцы не могут довольствоваться статусом обычных людей, им нужно нечто большее...

Самым известным геймером в мире долгое время был так называемый Билли Митчелл, завоевавший благодаря своим тесным личным связям с судьями в организации Twin Galaxies множество мировым рекордов в наиболее престижных аркадных играх. Более того, Митчелл даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.



А вспомнился он мне не случайно, поскольку Билли, точно так же как и Илон Маск, неоднократно заявлял, что является одним из величайших геймеров в истории человечества. Однако по прошествии времени рекорды Митчелла стали вызывать все больше и больше вопросов, из-за чего известную персону куда чаще стали связывать с таким понятием как мошенником, а великим геймером его уже почти никто и не называет.

Вот и Маск в попытках убедить широкую общественность в том, что он во всех смыслах человек исключительный, решил похвастаться на стриме своим персонажем из популярной игры Path of Exile 2. Примечательно, что для попадания в верхние строчки таблицы лидеров по прокачке, где находится персонаж Маска, нужно потратить свыше трех сотен часов на практически беспрерывную игру.

Однако на стриме миллиардер продемонстрировал не только крайне слабые игровые навыки, но он так же показал полное непонимание того, как работает уровень предметов в игре. Другими словами, за американского бизнесмена все это время персонажа прокачивал профессиональный игрок, который за свои старания скорей всего получал хорошую оплату.

К выводу о том, что Маск практически не играл во вторую часть знаменитой Action/RPG пришли практически единодушно наиболее известные представители геймерского сообщества, включая блогеров-миллионников с одного всем хорошо известного видеохостинга. Последние более всего рисковали судебными исками, если бы Маск решил оспорить справедливость их слов. Однако доказательства оказались настолько убедительными, что мало кто побоялся с полной уверенностью утверждать, что Маск обманывает своих последователей.

Примечательно, что после того как Билли Митчелл заработал огромные деньги на своей славе, его едва ли будет сильно интересовать то, что думают о нем его вчерашние фанаты. Однако Маска никто за язык не тянул и его репутация представляет огромное значение для Вашингтона, который будет стремиться поставить Маска в один ряд с «небожителями», вроде Стива Джобса.

И вот тогда под вопросу будут поставлены не только достижения миллиардера на посту руководителя Space X, но и лавры Маска как «освободителя» социальной сети X от цензуры, как и его способность давать объективную оценку происходящим на международной арене событиям.

И весь этот ущерб Вашингтон понесет лишь потому, что Илон не мог довольствоваться статусом обычного рядового геймера, ему даже тут нужно было выдавить из себя некое подобие исключительности.