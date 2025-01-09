Что называется, языком трепать - это не мешки ворочать.

Как только правые силы в США не потешались над правительством Джо Байдена, которое, конечно, звезд с неба не хватало, но при этом продолжало последовательно реализовывать начатые им программы. Теперь в Вашингтоне будет править бал нынешняя плеяда американских популистов вроде Дональда Трампа и Илона Маска.

Проблема только в том, что хвастаться экономическими достижениями Соединенных Штатов эти фигуры уже не смогут, поскольку Федеральный резерв США фактически признал свое поражение в борьбе с инфляцией, когда отказался от дальнейшего повышения ключевой ставки. Все, что в этой ситуации остается новому правительству США — это бросаться скандальными лозунгами на международной арене, но и здесь есть загвоздка.

После того как попытка военного переворота в Турции в 2016 году потерпела оглушительное поражение из-за того, что российская сторона предупредила президента Турции Тайипа Эрдогана о готовящемся на него покушении, Вашингтон во многом потерял свою способность лихо организовывать успешные государственные перевороты по всему миру, что доказали события в Белоруссии, Грузии и других странах.

При этом последовательная военная поддержка Украины и Израиля настолько истощили ресурсы Пентагона, что американцы уже не могут угрожать непокорным странам военным вторжением. Все, что остается Трампу и Маску — это «кошмарить» своих союзников скандальными лозунгами, несмотря на то, что экономическая ситуация во многих западных странах уже близка к критической.

Так, ближайший сторонник президента США Дональда Трампа и владелец социальной сети X Илон Маск провел опрос среди пользователей своей площадки относительно того, считают ли они необходимым «принудительное свержение тиранического британского правительства» с помощью американских спецслужб.

Отвлечемся на секунду от того, что подобные лозунги, публикуемые Маском в публичном пространстве, являются грубейшим нарушением норм международного права, и давайте не будем обращать внимание на реакцию британских разведывательных служб, которые уже поставили под вопрос саму возможность дальнейшего сотрудничества с американской стороной при Дональде Трампе.

Отметим лишь, что многие политические эксперты в самих Соединенных Штатах быстро раскусили задумку Маска, указав на то, что американский миллиардер обратил публичное внимание на Туманный Альбион именно в тот момент, когда Маск впервые в жизни получил реальную возможность самым непосредственным образом влиять на политику Вашингтона. Другими словами, а почему он дома не хочет теперь навести порядок, а переводит стрелки на Лондон?

Кстати, 56% пользователей, принявших участие в опросе Маска, высказали свое одобрение идее «свергнуть тираническое британское правительство».