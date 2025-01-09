Эта игра называется "капитализм" и в неё прекрасно играют по всей Юго-Восточной Азии...

Примечательно, что не только страны-члены БРИКС мечтали наладить деловые контакты с Индонезией, которая остается самой густонаселенной мусульманской страной в мире, а еще и является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии.

Полный запрет на продажу iPhone 16 действует в стране с октября прошлого года, поскольку Джакарта недовольна тем, что американский IT-гигант Apple отказывается соблюдать законодательство страны, которое требует производства части продаваемой продукции, либо же её компонентов непосредственно на индонезийской территории.

В попытке вновь получить доступ к внутреннему рынку страны, население которой превышает 240 миллионов человек, корпорация Apple предложила вложить один миллиард долларов в строительство в Индонезии завода по производству беспроводной метки AirTag, которая является аксессуаром для iPhone, но никак не его составной частью.

На недавнем брифинге для журналистов индонезийский министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита отметил, что правительство более не рассматривает вопрос о предоставлению Apple разрешения о начале продаж её флагманского смартфона. Он также добавил, что американской корпорации нужно сделать куда более интересное предложение Джакарте, чтобы переговоры могли продолжиться.

Стоит отметить, что один из главных конкурентов Apple – южнокорейская корпорация Samsung – продолжает беспрепятственно продавать свои флагманы Galaxy Z на территории Индонезии, однако американский бизнес традиционно пытается демонстрировать, что законодательство других стран его нисколько не интересует, как мы это уже не раз видели на примере России.

Впрочем, Агус Гумиванг Картасасмита добавил на упомянутом выше брифинге, что Джакарта рассматривает возможность введения санкций против Apple, которые будут равнозначны введению полного запрета на всю продукцию крупнейшего IT-гиганта на всей территории страны. Однако министр индонезийской промышленности добавил, что данные меры являются довольно радикальными и что у Джакарты есть другие идеи относительно того, каким способом можно заставить Apple инвестировать деньги в развитие индонезийской промышленности.

Следует отметить, что российский опыт по «приземлению» западных IT-гигантов в своей юрисдикции, успешно используется крупными международными игроками, которые все чаще выдвигают свои требования к западным компаниям, а ведь раньше те попросту игнорировали юридические нормы других государств по принципу, что, мол, нельзя же всех подряд слушать. Но оказывается, что можно!