Богатые не любят крупно рисковать.

Кто бы и что не говорил про саудовских шейхов и их роскошный образ жизни, а деньги Эр-Рияд считать и вкладывать умеет куда лучше, чем кто-либо другой. Так, богатейшее государство Аравийского полуострова уже не первый год инвестирует весьма солидные средства в игровую индустрию, планируя не только взрастить целое поколение собственных геймдизайнеров, но и извлечь неплохую прибыль из успеха сторонних разработчиков игр. Ведь нефть все-таки штука не вечная.

Любопытно, что особой любовью у саудовского инвестиционного фонда The Public Investment Fund (PIF) пользуется японская компания Nintendo, которая владеет правами на целый ряд наиболее культовых вселенных игрового мира. Именно благодаря умению Nintendo подать старую игровую формулу в новой обертке игровая приставка компании под названием Switch раз за разом обгоняет по продажам куда более «навороченные» и модные консоли.

В интервью японскому информационному агентству Kyodo вице-президент вышеупомянутого саудовского инвестиционного фонда принц Файзал бин Бандар бин Султан Аль Сауд признался, что PIF уже владеет 8,5% всех акций Nintendo и в ближайшее время саудовские принцы готовятся увеличить свои инвестиции не только в Nintendo, но и в такие игровые конторы, как Koei Tecmo и Capcom.

Более того, в данный момент The Public Investment Fund передает принадлежащие ему акции крупных японских разработчиков своей собственной игровой компании Savvy Games Group, в которой принц Файзал бин Бандар бин Султан Аль Сауд уже занимает пост генерального директора.

Издание намекает, что крупные японские игровые студии хотели бы получить саудовское финансирование для реализации крупных проектов по привлечению новой аудитории в свои игровые вселенные, к примеру, посредством выпуска полнометражных фильмов по таким франшизам, как The Super Mario Bros и Final Fantasy, однако саудовский шейх заверил журналистов из Kyodo, что ближневосточные инвесторы не собираются торопиться с какими-либо решениями.

Тем не менее, Файзал Аль Сауд обмолвился о желании Savvy Games Group использовать интеллектуальную собственность японских компаний, что может говорить о намерении поместить персонажей из популярных японских игровых вселенных в игровые проекты, разработанные саудовскими разработчиками, что может существенно повысить привлекательность этих игр в глазах международной общественности. Как говорится, кто платит деньги, тот и музыку заказывает.