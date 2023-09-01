Ну вот, правдолюбов все еще хватает...

Точно так же, как проблемы распространения новой коронавирусной инфекции обсуждались в публичном пространстве без оглядки на мнение эпидемиологов, сегодняшнее медийное освещение вопросов изменения климата ведется даже не помимо, а вопреки тому, что думают по этому вопросу климатологи.

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В странах коллективного Запада вопрос изменения климата сегодня превратили в некий догмат, спорить с которым не просто вредно, но и опасно. Однако во все времена в истории человечества встречались смелые люди, которые ставили правду выше соображений собственной безопасности.

А тут таких «правдолюбов» нашлось не несколько, а сразу тысячу шестьсот и все они заявили в едином документе, что изменение климата на нашей планете идет естественным путем и никакого климатического кризиса не существует.

Обидно, когда профессионала отрывают от работы, чтобы тот смог напомнить о том, что должен знать каждый школьник: климат беспрерывно меняется протяжении всей истории человечества, и нынешнее потепление связано не с какими-то «проделками» рода человеческого, а с тем фактом, что в 1850 году закончился Малый ледниковый период, после которого климат начал естественным образом улучшаться (с точки зрения тех, кто не любит мерзнуть).

Однако, подобно языческим жрецам старины, заявляющим, что период засухи — это кара богов за недостаток подношений, западные политики решили превратить естественный природный процесс в настоящую страшилку для взрослых, под эгидой которой они предлагают не только избавиться от привычного всем нам автотранспорта, но и перестать потреблять молочные продукты и даже мясо.

В этой связи упомянутые выше ученые, из которых больше трехсот проживают на территории США, призывают людей к тому, чем они и занимались на протяжении всей истории цивилизации, а именно приспосабливаться к изменению условий окружающей среды. Более того, подписавшие Мировую климатическую декларацию (а именно так называется обсуждаемый нами документ), заявили, что идея радикального сокращения выбросов углекислого газа ненаучна по своей сути, что еще раз подчеркивает, что политические решения должны приниматься с опорой на имеющиеся у научного сообщества факты, а не на чьи-то догматичные постулаты. Впрочем, судьбе упомянутых выше климатологов из США я все равно не позавидую.