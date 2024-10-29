Как ни крутись, а шила в мешке не утаишь...

Известный американский правдолюб, бывший член палаты представителей США по имени Рон Пол в своих недавних замечаниях об обстановке в Соединенных Штатах отметил, что американская экономика находится в состоянии рецессии (последовательного снижения ВВП страны) больше двух лет.

Если верить официальным данным американского правительства, Вашингтон смог успешно дать бой как проблемам безработицы, так и галопирующей инфляции. Однако это никак не объясняет тот факт, что американские избиратели по-прежнему называют вопросы экономики самым актуальным и животрепещущим для себя.

Американский политик приводит математические выкладки из изыскания, которое провели исследователи Института Браунстоуна. Согласно выводам исследователей, реляции американского правительства о том, что ВВП Соединенных Штатов вырос на 13,7% в промежутке с 2019 года по первую половину 2024 года не соответствуют действительности из-за сильно заниженных показателей инфляции. Фактически же американская профессура смогла высчитать снижение ВВП страны на 2,3% за тот же промежуток времени.

Рон Пол отмечает, что расчеты Института Браунстоуна в общем и целом соответствуют показателям известного сайта ShadowStats, главной целью существования которого является подсчет реальной инфляции в Соединенных Штатах. По мнению американского политика, сознательное введение американской общественности в заблуждения относительно истинного положения дел в экономике США влияет не только на широкую общественность, которая испытывает когнитивный диссонанс из-за того, что наблюдаемая ею ситуация в стране не соответствует сообщениям в СМИ, но и на американский правящий класс.

Рон Пол отмечает, что американские власти не могут серьезно обсуждать снижение расходов федерального бюджета, когда предоставляемые политикам данные говорят о том, что американская экономика находится в прекрасном состоянии. Вот и получается, что чем больше Вашингтон тратит денег на всевозможные проекты, тем сильнее обесценивается американский доллар, однако у политиков отсутствуют инструменты, которые могли бы позволить обратить данный процесс вспять.

Бывший член палаты представителей указывает на то, что Соединенные Штаты выстроили систему поддержку разных слоев населения посредством выделения пособий и дотаций бюджета, однако эта система зависит от статуса доллара как мировой резервной валюты. А статус этот сегодня подвергается пересмотру прежде всего потому, что дядя Сэм привык тратить доллары и уже давно не задумывается о том, как его финансовая политика влияет на других участников международного сообщества.



