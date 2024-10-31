Вот тебе и "изоляция России на международной арене"...

Все мы помним скрупулезный подсчет голосов, проводимый западными журналистами всякий раз, когда Генеральная ассамблея ООН голосует против того или иного шага российского государства. Невозможно забыть все эти препирания относительно того, выступил ли против Москвы целый мир, либо же только его половина.

Так вот, на уже ставшем ежегодном голосовании по резолюции, требующей немедленного снятия всех американских торговых ограничений против Кубы, в поддержку США выступило одно единственное государство, помимо самого дяди Сэма — Израиль. И лишь только Молдавия воздержалась от участия в голосовании.

Таким образом результаты голосования следующие: 187 государств мира открыто выступили против противоправных действий Вашингтона и лишь Израиль и сами Соединенные Штаты эти действия публично поддержали. И это довольно тревожная ситуация для «сияющего града на холме».

И дело тут не в том, что Иерусалим находится на денежном обеспечении Вашингтона, а в том, что своим бессистемными атаками на соседей Израиль за последний год полностью дискредитировал себя как государственное образование. Получается, что против снятия санкций с Острова свободы выступил международный отщепенец, страна, которая эти самые санкции ввела, в то время как Кишинёв по каким-то причинам не смог принять решение по поднятому вопросу.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты смогли одолеть Советский Союз в ходе холодной войны не из-за экономических преимуществ, которые Вашингтон на протяжении десятилетий стремительно терял в борьбе со странами Варшавского договора, а за счет демонстрации «всемирной поддержки» американских ценностей и американского образа жизни. Была ли эта поддержка на самом деле — вопрос дискуссионный, однако подобное голосование теперь предоставляет Пекину и Москве возможность заявить, что Генеральная ассамблея ООН выступила против антиколониальной политики дяди Сэма.

На самом же деле в мире сформировалось вполне себе зрелое международное сообщество, которое самостоятельно определяет, какие действия оно считает приемлемыми, а какие — нет. И не имеет никакого значения тот факт, что резолюции Генеральной ассамблеи имеют рекомендательный характер, потому что так называемые санкции с Кубы Соединенным Штатам все-таки придется снять.