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Глава КСИР пообещал наказать Израиль за удары по Ирану
И как из этой передряги прикажите выпутываться?

По мере роста ожесточенности противостояния на Ближнем Востоке, Иерусалим постепенно начинает обнаруживать, что продолжение конфликта лишь играет на руку Тегерану, который не только вызывает все больше и больше симпатии у ближневосточной общественности как защитник угнетенной Палестины, но еще и обладает куда как более эффективными боеприпасами по соотношению цены и качества.

 

Так, очередной ответный удар армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ирана так и не принес Иерусалиму заветного результата, несмотря на всевозможные победные реляции представителей израильского генералитета. Все дело в том, что глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами пообещал «жестоко наказать» Израиль за «нелегитимные и противозаконные» удары по территории Ирана.

Понятное дело, что размеры и сроки этого «жестокого наказания» Тегеран будет определять самостоятельно, что будет оказывать негативное влияние на израильскую экономику, поскольку местный бизнес должен все время включать высокую вероятность большой региональной войны в любые свои расчеты. Недовольны и союзники Иерусалима, поскольку Израиль уже продемонстрировал свою неспособность самостоятельно перехватывать большую часть иранских ракет, что вынуждает американский ВМФ и силы союзников Вашингтона подключаться к перехвату ракет.

На первых порах американцы были и рады отстрелять часть своих зенитных ракет, которые тоже имеют ограниченный срок службы, однако оставлять свои эсминцы без зенитного прикрытия в ситуации, когда йеменские хуситы все более открыто атакуют американские корабли, дяде Сэму никак не улыбается.

Этими соображениям и объясняется пыл иранского генерал-майора, когда он обещает дать «более чем адекватный ответ сионистскому режиму». Можно ожидать, что Иран будет долгое время консультироваться с США относительно того, удар по Израилю какой силы Вашингтон может позволить себе пережить с политической точки зрения. Понятно, что американцы пойдут на определенные уступки Тегерану, после чего будут вновь старательно сбивать иранские ракеты в небе Израиля. Затем Иерусалим ответит и круг снова замкнется, сдавая Ирану и его Корпусу стражей исламской революции все больше козырей на руки, потому что иранцы даже и не думают останавливаться. Их единственная задача на данный момент — это не нанести по Израилю удар такой силы, который позволил бы США объявить о начале вторжения в Иран, но Вашингтон сейчас и не готов к подобному вторжению, учитывая наличие у КСИР гиперзвукового оружия.

#глобальное противостояние #ксир #иран и израиль
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