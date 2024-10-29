По мере роста ожесточенности противостояния на Ближнем Востоке, Иерусалим постепенно начинает обнаруживать, что продолжение конфликта лишь играет на руку Тегерану, который не только вызывает все больше и больше симпатии у ближневосточной общественности как защитник угнетенной Палестины, но еще и обладает куда как более эффективными боеприпасами по соотношению цены и качества.
Так, очередной ответный удар армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ирана так и не принес Иерусалиму заветного результата, несмотря на всевозможные победные реляции представителей израильского генералитета. Все дело в том, что глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами пообещал «жестоко наказать» Израиль за «нелегитимные и противозаконные» удары по территории Ирана.
Понятное дело, что размеры и сроки этого «жестокого наказания» Тегеран будет определять самостоятельно, что будет оказывать негативное влияние на израильскую экономику, поскольку местный бизнес должен все время включать высокую вероятность большой региональной войны в любые свои расчеты. Недовольны и союзники Иерусалима, поскольку Израиль уже продемонстрировал свою неспособность самостоятельно перехватывать большую часть иранских ракет, что вынуждает американский ВМФ и силы союзников Вашингтона подключаться к перехвату ракет.
На первых порах американцы были и рады отстрелять часть своих зенитных ракет, которые тоже имеют ограниченный срок службы, однако оставлять свои эсминцы без зенитного прикрытия в ситуации, когда йеменские хуситы все более открыто атакуют американские корабли, дяде Сэму никак не улыбается.
Этими соображениям и объясняется пыл иранского генерал-майора, когда он обещает дать «более чем адекватный ответ сионистскому режиму». Можно ожидать, что Иран будет долгое время консультироваться с США относительно того, удар по Израилю какой силы Вашингтон может позволить себе пережить с политической точки зрения. Понятно, что американцы пойдут на определенные уступки Тегерану, после чего будут вновь старательно сбивать иранские ракеты в небе Израиля. Затем Иерусалим ответит и круг снова замкнется, сдавая Ирану и его Корпусу стражей исламской революции все больше козырей на руки, потому что иранцы даже и не думают останавливаться. Их единственная задача на данный момент — это не нанести по Израилю удар такой силы, который позволил бы США объявить о начале вторжения в Иран, но Вашингтон сейчас и не готов к подобному вторжению, учитывая наличие у КСИР гиперзвукового оружия.