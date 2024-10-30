Верни деньги и спи себе спокойно дальше...

Зашедший в мобильное приложение с целью оплатить ЖКХ житель древнего города Измир в Турции недавно обнаружил у себя на счету «лишних» 23 миллиона турецких лир (свыше 650 тысяч долларов США). Турецкие СМИ сообщают, что работающий уборщиком Озкан Айдик не стал долго раздумывать о судьбе привалившего ему «благосостояния», а потому сразу же отправился его возвращать в ближайшее отделение банка.

Примечательно, что сотрудники финансового учреждения наотрез отказались сообщать Озкану источник происхождения денежных средств, а так же пояснять, каким образом они оказались на личном счету турецкого гражданина. Стоит напомнить, что турецкие банки с маниакальной скрупулезностью изучают происхождение платежей из России, опасаясь возможности «подсанкционного» характера транзакции, а тут полмиллиона долларов чуть ли не из воздуха «материализовались» на счету обычного уборщика. Очевидно, что данный инцидент стал результатом махинаций турецких банков с расчетами в так называемой теневом секторе экономики страны. В этом смысле уборщик оказался абсолютно прав в том, что не стал тратить ни одной лиры из пришедших ему на счет денежных средств.

Другое верное решение турецкого гражданина — это обращения в полицию после обнаружения «лишних» средств на счету, хотя сотрудники банка и заверили своего клиента, что инцидент был полностью исчерпан, и что никаких дополнительных шагов ему предпринимать не нужно. Следует полагать, что Озкан едва ли смог бы объяснить налоговикам факт нахождения подобного состояния на своем счету без предоставления проверяющим копии своего предыдущего обращения в правоохранительные органы.

Примечательно, что турецкие СМИ употребляют слово «харам», описывая денежные средства, которые Озкан принял решение вернуть. Вообще, данным словом принято описывать греховные деяния, которые запрещено совершать правоверным мусульманам. Впрочем, получение средств незаконным путем вполне можно считать «харамом», что и предопределило скорость принятия решения о возвращении денег банку.

Следует отметить, что прекрасно развитый понятийный аппарат людей, исповедующих различные мировые религии, не раз позволял им избегать серьезных неприятностей, что мы и наблюдаем на примере «полумиллионного подарка» , подробно описанного турецкими СМИ.