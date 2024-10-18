Зеленскому никак не позавидуешь.

Аналитическое издание межгосударственного экономического объединения BRICS указывает на готовность Вашингтона и Берлина лишить Киев финансовой помощи уже в следующем году, что должно принудить украинское руководство к переговорам с Россией. Ссылаясь на сообщения немецких СМИ, издание указывает на то, что ФРГ урезала свои расходы на Киев вдове в бюджете на 2025 год. Что касается Вашингтона, то аналитики уверены, что Вашингтон оставит Киев без финансовой помощи вне зависимости от того, кто победит на выборах в США.

Как я уже неоднократно отмечал, Соединенные Штаты уже добились всех своих целей в опосредованном противостоянии с Россией, что делает продолжение конфликта бессмысленным с точки зрения Вашингтона. Более того, мы все хорошо помним слова верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в мае прошлого года заявил, что «конфликт на Украине завершится за несколько дней» без помощи Запада.

Следует полагать, что то же самое понимают и в Киеве, однако Украина по-прежнему цепляется за идею как-то обменять захваченные ею районы курской области на политические уступки со стороны России. Тут мы фактически наблюдаем повторение ситуации вокруг Артемовска, когда ВС РФ не торопятся штурмовать психологически важный для ВСУ опорный пункт, выманивая на его защиту все новые и новые силы противника.

Более того, согласно заявлениям Олафа Шольца, запланированные пакеты помощи для Киева больше не включают поставки основных боевых танков Leopard 2, теперь ВСУ придется довольствоваться самоходными зенитными установками, вроде Flakpanzer Gepard.

Очевидно, что Вашингтон будет использовать начальный период после инаугурации следующего американского президента как предлог для того, чтобы оставить Киев без поддержки, что вынудит Украину согласиться на требования Москвы. А там новый президент США заявит, что у него (неё) были дела поважнее, да и вообще, раньше Зеленскому нужно было думать о том, как он собирается самостоятельно ВС РФ противостоять.

Все это создает весьма неблагоприятный политический климат для действующего украинского президента, который не переживет на своем посту переговоров с Москвой ни в этом году, ни в следующем. Вот Зеленский и ездит по всему миру в надежде, что где-нибудь его нереалистичным идеям дадут от ворот поворот, после чего он сможет свалить вину за переговоры на кого-нибудь другого. Однако политики на Западе куда более опытны в придворных играх, они заявляют о своей безусловной приверженности делу защиты Украины во всеуслышание, однако денег с каждым разом выделяют все меньше и меньше.