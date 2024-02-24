Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer заступили на боевое дежурство на авиабазе Лулео-Каллакс.

Пока торговля западных лидеров с руководством Венгрии о вступлении Швеции в НАТО подходит к своему успешному завершению, американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer заступили на боевое дежурство на авиабазе Лулео-Каллакс.

Фото: Wikimedia Commons

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Теперь уже не столь важно, ратифицирует ли венгерский парламент заявку Стокгольма на первом весеннем заседании, в соответствии с обещаниями Орбана, либо же шведским политикам придется еще какое-то время помучиться с уговорами, потому что отныне территория Швеции является приоритетной целью для российского стратегического ядерного удара.

Предмета для радости здесь нет никакого, потому что если раньше в случае начала глобального ядерного конфликта жители небольшого шведского королевства имели какие-то шансы этот конфликт хотя бы ненадолго пережить, то сегодня они этих шансов лишились.

Следует отметить, что стратегические бомбардировщики B-1B готовятся отметить четыре десятилетия несения боевого дежурства, при том что многие из них были переоборудованы для нанесения ударов конвенциональным оружием после развала Советского Союза.

Однако никто проверять, какую именно версию Соединенные Штаты доставили в Швецию, конечно, не будет. Москву интересует лишь вопрос подлетного времени до центра принятия решений, а B-1B может вплотную приблизиться к воздушному пространству нашей страны, не провоцируя той же реакции, которая последовала бы до запуска баллистических ракет.

В общем, накал глобального противостояния лишь продолжает увеличиваться и неспособность ближайших соседей России проводить самостоятельную внешнюю политику повышает шансы того, что кто-то из них может повторить судьбу Украины, которая наслаждалась прекрасными экономическими связями с нашей страной вплоть до отказа от своего нейтрального статуса.

Стоит отметить, что власти Швеции уже несколько раз обвиняли ВКС России в нарушении воздушного пространства Королевства неподалеку от острова Готланд. В частности, подобный инцидент произошел в 2022 году с участием двух российских истребителей Су-27 и двух бомбардировщиков Су-24. Нетрудно догадаться, что отныне подобные инциденты станут обыденными, потому что российской боевой авиации придется сторожить небо от подлета B-1B как можно дальше от родных берегов. Что ж, за сознательный отказ от спокойной жизни Стокгольм может винить только себя.