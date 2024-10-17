Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
«Джокер: Безумие на двоих» грозится стать самым крупным провалом в истории супергеройских франшиз
Легким движением руки Джокер превращается...

Хотя еще недавно многие называли вышедший ранее в этом году ремейк «Ворона» противоречивым фильмом, все указывает на то, что именно «Джокер» станет самой спорной супергеройской картиной этого года. Согласно оценке ведущего американского издания о мире шоу-бизнеса Variety, сборы с проката фильма «Джокер: Безумие на двоих» в США должны составить 65 миллионов долларов, в то время как доход от проката в других регионах мира не должен превысить 215 миллионов.

В общей сложности еженедельник оценивает потенциальную выручку Warner Bros от проката на уровне 280 миллионов долларов, в то время как расходы киностудии на создание и рекламу картины должны превысить 450 миллионов долларов. Сама киностудия называет другую цифру, размер которой не превышает 375 миллионов долларов.

Тем не менее, едкие комментарии представителей киностудии, которые призывают не верить «всяким там» инсайдерам и рыночным экспертам в вопросах оценки выручки от проката, говорят о том, что оценка Variety куда ближе к истине, чем представители Warner Bros хотели бы признать. Так или иначе, сотни миллионов долларов убытков грозятся положить крест на продолжении фильмов о Джокере, который на протяжении десятилетий был одним из главных злодеев в куда более крупной и всем хорошо известной франшизе.

Стоит напомнить, что первая самостоятельна лента про Джокера, вышедшая в 2019 году, принесла своим создателям свыше миллиарда долларов. В этой связи весьма закономерно, что Warner Bros ожидала схожего дохода и от новой ленты, тем более, что в ней Хоакин Феникс по-прежнему исполняет роль Джокера, в то время как Тодд Филлипс все еще занимает режиссерское кресло.

Примечательно, что крупнейший агрегатор зрительских настроений и рецензий профессиональных критиков Rotten Tomatoes оценил удовлетворение широкой публики от просмотра картины на уровне в 32%.  

Сейчас в СМИ звучат разные оценки относительно того, что же пошло не так с фильмом, однако многие комментаторы указывают на преобладание в ленте DEI-повестки, которая успела изрядно утомить широкую западную общественность. Можно ожидать, что Warner Bros в ближайшее время существенно умерит свои амбиции по формированию современной политической повестки на Западе, поскольку франшиза про человека в черном костюме с ушками, героем которой является Джокер, слишком важна для компании, чтобы она могла позволить себе ею рисковать.

#глобальное противостояние #сша банановая республика #фабрика грез
+
Написать комментарий (0)
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
Президент Бразилии призвал регулировать букмекерские компании под угрозой запрета
Илон Маск признался, почему он на самом деле решился на поддержку Дональда Трампа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
3
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
4
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
5
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
4
Российская армия получила 4000 дронов «Овод» с машинным зрением
+
В России с опережением графика завершён крупный ремонт уникальной плавучей АЭС
+
Аналитики убеждены, что Snapdragon 8 Gen 4 может принести Qualcomm рекордную прибыль в 4 квартале 2024 года
+
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Трансмашхолдинг произведёт для метро Новосибирска четыре современных пятивагонных поезда
+
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
1
Учёные научились направлять звуковые волны только в одну сторону — это позволит улучшить радиолокацию и не только
1
Томский политехнический университет разработал экологически чистое авиационное топливо
1
Антенна на основе киригами обещает более быструю и универсальную технологию связи
1
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
2
Серверные процессоры AMD EPYC на AM5 могут заменить бюджетные Xeon в будущем
4
Intel Arrow Lake потребляют меньше энергии, чем Raptor Lake и работают при более низких температурах
1

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
171
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
41
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
31
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
24
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
12
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
2

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
11:45
Странно. На западе как то легко верят хохляцкой брехне. Вспомнить тот же боинг. Ведь поверили, что этот телепартирующийся, снятый 20 лет назад с вооружения ВС РФ БУК, выстреливший со стороны ВСУ ракет...
НАТО не могут подтвердить отправку войск КНДР в Россию
Данил Дементьев
11:44
А где троттлинг? Или падение с 5,7 ГГц до 5,5 уже троттлинг? Похоже, автор не видел ноутбуки, вот там троттлинг да, спокойно падение частоты и на 1, и на 2 ГГц
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
Nvidia&Intel Hater
11:41
Помню еще с 90-х.Винда маст дай,фряха форевер)
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
Руслан
11:41
S23,24 вчера еще пришло. И то случайно проверил. Уведомление само почему то сразу не выскакивает
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
DANYNAFIG
11:40
Кто то подгорел на работе :)
В курском приграничье нашли башню от британского танка Challenger 2
cibershot
11:39
Не знаю какие последствия, нормально всё работает с драйверами 24.4.1 для полярисов
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Сергей Анатолич
11:38
Как говорится хозяин-барин. Как бы поздно не оказалось.😔
Казахстан не планирует вступать в БРИКС, предпочитая сотрудничество на уровне ООН
Red Chimbacket
11:36
жди, ответ не меняется, если ты забыл свои слова повторяю "Хроник" Зачем тебе что то объяснять, если ты не способен увидеть... Проходи мимо.... ты лучше пока ждешь еще похрюкай, у тебя неплохо получ...
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Сергей Анатолич
11:36
Наверно этот рютте думает, что война началась как только он на пост заступил? Прям идеями (давно пройденными и забытыми) сыплет.
Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о стратегии Киева
Nvidia&Intel Hater
11:32
Интел снова жидко обгадились судя по всему.и даже это за победу пытаются выдать.
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем