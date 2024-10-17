Легким движением руки Джокер превращается...

Хотя еще недавно многие называли вышедший ранее в этом году ремейк «Ворона» противоречивым фильмом, все указывает на то, что именно «Джокер» станет самой спорной супергеройской картиной этого года. Согласно оценке ведущего американского издания о мире шоу-бизнеса Variety, сборы с проката фильма «Джокер: Безумие на двоих» в США должны составить 65 миллионов долларов, в то время как доход от проката в других регионах мира не должен превысить 215 миллионов.

В общей сложности еженедельник оценивает потенциальную выручку Warner Bros от проката на уровне 280 миллионов долларов, в то время как расходы киностудии на создание и рекламу картины должны превысить 450 миллионов долларов. Сама киностудия называет другую цифру, размер которой не превышает 375 миллионов долларов.

Тем не менее, едкие комментарии представителей киностудии, которые призывают не верить «всяким там» инсайдерам и рыночным экспертам в вопросах оценки выручки от проката, говорят о том, что оценка Variety куда ближе к истине, чем представители Warner Bros хотели бы признать. Так или иначе, сотни миллионов долларов убытков грозятся положить крест на продолжении фильмов о Джокере, который на протяжении десятилетий был одним из главных злодеев в куда более крупной и всем хорошо известной франшизе.

Стоит напомнить, что первая самостоятельна лента про Джокера, вышедшая в 2019 году, принесла своим создателям свыше миллиарда долларов. В этой связи весьма закономерно, что Warner Bros ожидала схожего дохода и от новой ленты, тем более, что в ней Хоакин Феникс по-прежнему исполняет роль Джокера, в то время как Тодд Филлипс все еще занимает режиссерское кресло.

Примечательно, что крупнейший агрегатор зрительских настроений и рецензий профессиональных критиков Rotten Tomatoes оценил удовлетворение широкой публики от просмотра картины на уровне в 32%.

Сейчас в СМИ звучат разные оценки относительно того, что же пошло не так с фильмом, однако многие комментаторы указывают на преобладание в ленте DEI-повестки, которая успела изрядно утомить широкую западную общественность. Можно ожидать, что Warner Bros в ближайшее время существенно умерит свои амбиции по формированию современной политической повестки на Западе, поскольку франшиза про человека в черном костюме с ушками, героем которой является Джокер, слишком важна для компании, чтобы она могла позволить себе ею рисковать.