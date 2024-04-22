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The Observer: Сексомния становится все более частой защитой для насильников в суде
Система западного правосудия дала течь...

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Старейшая в мире воскресная газета The Observer обратила внимание своих читателей на новую аномалию, которая стала все чаще превалировать в британских судах. Если раньше западная система права была строго прецедентной и базировалась на необходимости доказать тот или иной факт так, чтобы у суда не осталось разумных сомнений, то сегодня культурные перемены влекут за собой изменения в системе права.

Фото: Kandinsky.

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Напомним, что в большинстве западных стран одного заявления о том, что человек не ощущает себя представителем своего пола,  достаточно, чтобы ему были предоставлены все удобства и преимущества, причитающиеся представителям этого пола. В этой связи и суды стали все чаще верить человеку на слово, часто не требуя никаких доказательств.

Это привело к неожиданным результатам, отмечает издание The Observer, потому что британские насильники начали все чаще и чаще заявлять, что они или их жертвы страдают сексомнией — редким расстройством сна, при котором человек прибегает к сексуальному поведению, не осознавая  своих действий, часто даже с открытыми глазами.

Доктор-сомнолог Нейл Стенли, которого часто привлекают к участию в судебных процессах в качестве эксперта, отмечает, что если на все девяностые годы в Великобритании был один-два случая упоминания сексомнии в зале суда, то за последние годы число только известных журналистам случаев перевалило за 58.

Стенли отмечает, что разновидность крайне щепетильного расстройства сна «цинично используется» для оправдания сексуальных преступлений. Издание отмечает, что в 60% случаев, когда насильники заявляли о том, что они страдали сексомнией, суд выносил оправдательный приговор, поскольку столь сложное расстройство крайне непросто диагностировать.

Впрочем, бывают и обратные случаи, когда жертв насилия объявляют страдающими сексомнией. Так, 31-летняя гражданка Великобритании Джейд МакКроссен-Нетеркот решила судиться с Королевской прокурорской службой Великобритании после того, как последняя отказалась доводить до суда дело об изнасиловании британки, поскольку привлеченный защитой «эксперт» заявил, что МакКроссен-Нетеркот страдает сексомнией. Примечательно, что указанный специалист никогда с девушкой не встречался, а вывод свой сделал на основании теста из пятнадцати вопросов, который заполнялся дистанционно.

Можно не сомневаться, что после публикации материала The Observer количество желающих притвориться ходящими (и не только) во сне на Туманном Альбионе резко увеличится, что, в свою очередь,  еще сильнее парализует и без того обезоруженную систему британского правосудия.

#великобритания #правозащита #правовая помощь
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