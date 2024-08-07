Вчера торжество американского закона пытались утвердить над миром, а сегодня...

Крупнейший американский телеканал CNN недавно проиграл в суде дело против транспортной компании Nemex Enterprises Inc. и её руководителя Закари Янга. Все началось, когда известный ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в эфире телеканала о бедственном положении тех людей, которые пытаются сбежать из Афганистана. Стоит добавить, что среди потенциальных релокантов множество тех, кто тесно сотрудничал с американскими войсками на протяжении 20 лет и теперь ходит в статусе «потенциально неблагонадежных».

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Так вот, Таппер сообщил зрителям CNN, что американские компании взимают с желающих сбежать из Афганистана огромные суммы не давая им при этом никаких гарантий. В качестве примера подобного «гуманного» ведения бизнеса был приведен вышеупомянутый Янг, однако сам глава Nemex Enterprises Inc. посчитал, что его обвиняют в торговле людьми и подал на CNN в суд.

Ситуацию усугубило то, что американские правоохранители получили доступ к внутренней переписке телеканала, в которой Янг упоминается с использованием весьма нелицеприятных эпитетов, а также содержатся обещания главу Nemex Enterprises Inc. «похоронить».

Суд встал на сторону Янга и теперь эксперты говорят, что CNN могут обязать выплатить до миллиарда долларов «потерпевшему», однако для этого ему необходимо будет доказать, что телекомпания имела злой умысел в попытках его оклеветать. Однако главный юрист телекомпании Диана Шульман избрала принципиально новую стратегию защиты, заявив о том, что действия Nemex Enterprises Inc. нарушали нормы Шариата, установленные запрещенной в России организацией Талибан на всей территории Афганистана.

Следует отметить, что раньше законодательные нормы других стран мало интересовали американцев, тем более, когда речь шла о судебных тяжбах на территории самих США. Однако в сознании американской общественности сегодня происходит принципиальный сдвиг восприятия, который и отражает описанное выше разбирательство.

А пока тяжбы продолжаются следует отметить, что особую пикантность ситуации придает тот факт, что теперь обе стороны апеллируют к правовым нормам, которые установила запрещенная в России организация «Талибан», являющаяся главным военным противником Вашингтона на протяжении двух десятилетий. Стоит напомнить, что главной целью введения американских войск в Афганистан было уничтожение радикальной организации «Талибан», которая якобы укрывала боевиков «Аль-Каиды» (также запрещена в России).