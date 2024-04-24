Варшава усиливается весьма стремительно.

Пока немецкий канцлер Олаф Шольц прозрачно намекает немецким гражданам, что скоро главным предметом экспорта вчерашнего «локомотива европейской промышленности» станет марихуана, Польша продолжает наслаждаться привилегированным положением «любимчика» Соединенных Штатов.

Фото: Kandinsky.

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Мало того, что крупный европейский бизнес бежит в Польшу, ведь та продолжает массово использовать угольные электростанции и даже и не думает с этим делом завязывать, так еще и военные расходы Варшавы продолжают расти с астрономической скоростью. Подумать только, в прошлом году польские власти смогли увеличить траты на оборону вдвое, сделав Польшу европейским лидером по этому показателю. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем недавнем исследовании.

Согласно отчету института, в прошлом году Варшава потратила 31,6 миллиарда долларов на свои вооруженные силы, в то время как годом ранее польские военные расходы не превышали 15,3 миллиардов долларов. Для сравнения, тот же Иран, который недавно смог больно «щелкнуть» главного союзника США на Ближнем Востоке по носу, потратил в прошлом году на оборону 10 миллиардов долларов — в три раза меньше, чем Варшава!

Очевидно, что страны НАТО не в состоянии достигнуть той же эффективности использования военных средств, которые демонстрируют Китай, Россия, КНДР и Иран, однако точно так же, как и в случае с освобождением Польши от необходимости соблюдать «зеленые догматы», Вашингтон может частично избавить Варшаву от уплаты «дани» американскому военно-промышленному комплексу, которая, к примеру, может выражаться в покупке так называемых истребителей пятого поколения F-35.

Едва ли Варшава сможет когда-нибудь сравниться по военной мощи с Россией, которая в прошлом году потратила на оборону свыше ста миллиардов долларов и сделала это, как мы теперь знаем, более чем эффективно, однако польские военные расходы вплотную приближаются к тратам на оборону таких «лидеров» европейского союза, как Франция и Германия, каждая из которых в 2023 году израсходовала свыше 60 миллиардов долларов. В общем, математика — штука занятная, особенно когда речь идет об одном из главных статей расходов любого государства.