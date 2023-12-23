Ну как же так могло получиться...

Если мы вспомним Первую мировую войну, условия проведения которой до боли напоминали сложившуюся в ходе СВО ситуацию, то мы отметим, что 70% всех потерь в годы «Великой войны» приходилось на артиллерийский огонь и лишь 30% на смертельные пулевые ранения. При этом стоит подчеркнуть, что главным средством огнестрельного поражения живой силы противника были не ружья, а пулеметы.

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Понятное дело, что сколько-нибудь успешно наступать на укрепленные огневые точки без предварительного подавления их артиллерийским огнем решительно невозможно, что делает артиллерию главной силой на поле боя даже при учете стремительного развития авиации.

Теперь же украинский генералитет по «большому секрету» сообщает западным журналистам то, что любой уважающий журналист знал много месяцев назад — снаряды у Киева подходят к концу, поскольку страны коллективного Запада разучились производить их в товарных количествах много-много десятилетий назад.

И тут можно было бы свернуть обсуждение конфликта на Украине к условиям сдачи «незалежной», поскольку без артиллерийского воздействия и упомянутого выше количества смертельных пулевых ранений нанести противнику невозможно, но нет, западные журналисты пишут про увеличение числа принудительно мобилизуемых украинцев и про надежды украинских генералов на «заветные» истребители F-16, которые Киеву обещали поставить еще через год.

В этом свете попытки СМИ представить Зеленского в качестве человека, который по глупости посылает свои войска на верную смерть, выглядят несколько нелепо, поскольку американцы не только помешали Киеву подписать мирное соглашение с Москвой сразу после начала СВО, но они еще и точно знали, когда ВСУ израсходуют поставленные им снаряды.

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При этом речь о возможном участии войск НАТО в конфликте на Украине не ведется, поскольку снарядов сегодня нет не у Киева, а у всего Североатлантического альянса вместе взятого. По сути, Вашингтон уже бросил своего «незалежного» протеже на произвол судьбы прямо на поле боя, вопрос лишь в том, кто будет объявлен виновным в очередном бегстве звездно-полосатого гегемона. И ставшему президентом вчерашнему комику в этом смысле не позавидуешь.