Что называется, а вам без этого проблем мало было?

В то время как в США наблюдается острая нехватка кадров практически во всех подразделениях вооруженных сил, американские законодатели продолжают создавать дополнительные проблемы для своих подопечных, желающих отдать свой долг родине, поступив на службу в вооруженные силы США.

Фото: Kandinsky.

реклама

В частности, профессор Томас Уитли, преподающий право в престижной Военной академии США в городе Уэст-Пойнт, пояснил журналистам издания The Daily Caller, что принятый в 2020 году Акт о равных возможностях делает отказ одного офицера от использования местоимений, который предпочитает другой офицер актом нарушения конституционных прав последнего, что карается суровыми наказаниями согласно Единому кодексу военной юстиции США (UCMJ).

Уитли отметил, что назначения наказания «провинившемуся» военнослужащему остается в ведении вышестоящего офицера, что позволяет надеяться на более «снисходительное» наказание, однако в соответствии с существующими нормами нежелание обращаться к траснгедеру так, как тот того пожелает, должно заканчиваться военным трибуналом.

Более того, согласно пояснениям офицера Военной академии США, данные правила применяются к военнослужащим американской армии, вне зависимости от того, находятся они на службе, в бою, либо же в увольнении. Можно поспорить, что после публикации данного материала в вышеупомянутом консервативном издании желающих служить в вооруженных силах США станет еще меньше.

Одно дело - опасаться военного трибунала за неподчинение вышестоящему офицеру, либо же, что и того хуже, трусость в бою, но совсем другое - отправиться под суд за то, что ты в горячке атаки забыл, каким местоимением «оно» желает именоваться. И ведь самое интересное заключается в том, что Вашингтон затеял всю эту чехарду в тот момент, когда он выходит в фазу активного противостояния не только России и Ирану, но еще и Китаю.

Напомним, что Соединенные Штаты начали этот год с 445 тысячами военных в сухопутных частях, что приблизительно соответствует показателям далекого 1940 года. При этом в 2023 году американцы недобрали в свои вооруженные силы свыше 40 тысяч человек, даже при условии, что служба в армии является хорошим «социальным лифтом», позволяющим бедным слоям населения получить престижное образование и работу.