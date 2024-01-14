Тучи сгущаются над Белым домом США.

Если говорить об истории двадцатого века, то лишь два события за весь этот промежуток времени стали настоящими потрясениями для американской политической элиты — бегство США из Вьетнама в 1975 году и Исламская революция в Иране 1978 года. Последняя привела к свержению проамериканского Шаха Мохаммада Резы Пехлеви в этой богатой нефтью стране.

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Оба этих события стали настоящим сюрпризом для «всесильного» разведывательного сообщества США, но если за свое бегство из Вьетнама американцы поквитались с Советским Союзом, спровоцировав Москву на начало конфликта в Афганистане, то Исламская Республика Иран не просто продолжает свое безбедное существование, она лишь усиливает год от года свое влияние на Ближнем Востоке.

Стоит ли говорить, что вот уже почти пятьдесят лет американские элиты приводят различные теоретические обоснования своего желания жестоко поквитаться с Ираном, одним из которых стал доклад Брукингского института «Какой путь в Персию?» 2009 года, заложивший теоретические основы для десятилетнего кровавого конфликта в Сирии, решающую точку в котором поставили российские ВКС.

В общем, нетрудно объяснить, почему легендарный западный геополитический аналитик Пол Крейг Робертс заявляет, что Вашингтон намерен трансформировать первые удары по Йемену в прямое военное противостояние с Ираном. Большая война на Ближнем Востоке набирает обороты, поскольку племена северного Йемена, которые стали проводником воли Тегерана, объявили как британские, так и американские объекты своими законными целями.

Робертс подчеркивает, что еще одна американская война начинается без одобрения американского Конгресса, и что аравийские монархии едва ли смогут оправдать свою поддержку Вашингтона в этом конфликте, учитывая, что тот выступает на стороне Израиля.

В общем, подобно тому как древнеримский политик Катон заканчивал любое свое выступление фразой «Карфаген должен быть разрушен», так и любой шаг звездно-полосатого гегемона на Ближнем Востоке неизменно оказывается направлен на уничтожение Ирана.

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Только Иран — это не Афганистан и не Йемен, откуда можно просто сбежать в надежде, что местные племена в поисках возмездия не доберутся до Северной Америки. В борьбе с Тегераном на подобные поблажки рассчитывать не приходится.