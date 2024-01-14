Как бы узнать, кто же этими дронами владеет?

В то время как многие военные эксперты называют СВО «войной дронов», куда более точным определением для этого конфликта послужило бы название «конфликт систем РЭБ». Именно способность российских военных подавлять не только дроны противника, но и западные средства коммуникации, а также превращать «умные» бомбы в бомбы «глупые» буквально-таки на лету и определяет облик конфликта, разворачивающегося на территории некогда братской страны.

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Понятное дело, что те страны, которые компетенциями в области систем РЭБ не обладают, предпочитают помалкивать о том, что позволяло Москве взять верх над странами коллективного Запада на поле боя. Не случайно же для обеспечения американской армии системами радиоэлектронной борьбы Пентагон привлек британскую BAE Systems, потому что американский военно-промышленный комплекс оказался не в состоянии представить руководству свои наработки в этой сфере.

Судя по всему, крайне невесело в этой сфере обстоят дела и у вчерашней первой экономики в Европе — Германии. А как иначе объяснить тот факт, что немецкие военные более года молча наблюдают за неопознанными дронами, которые чуть ли не круглосуточно следят за тем, как немцы готовят солдат ВСУ к отправке на передовую. Особого интереса, судя по данным немецкого издания Bild, удостоились танковые полигоны Бундесвера.

Журналисты издания отмечают, что где-то год назад немецкое оборонное ведомство потребовало от местной полиции сбить неопознанные дроны, однако стоящие у них на вооружении глушилки HP 47, произведенные немецкой H.P. MARKETING & CONSULTING WUST, оказались не в состоянии «приземлить» ни один из замеченных военными дронов. Что крайне примечательно, поскольку фирма заявляет, что она уже больше сорока лет занимается разработкой средств радиоэлектронной борьбы.

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Любопытно, что немецкая пресса не начала кричать о вездесущей руке Петрова и Боширова, а американцы не стали заявлять о зеленых человечках, которые якобы давно передали свои технологии дяде Сэму. Целый год страны НАТО скрывали неспособность обеспечить секретность своих методов обучения и той тактики, которую преподавали немецким военным. И так бы и скрывали дальше, если бы не журналисты Bild.