Что-то "великий у ужасный Гудвин" на проверку оказывается не очень...

Все поклонники таланта такого замечательного актера, как Том Хэнкс, помнят, как в фильме «Форрест Гамп» была подробно показана история окончания американской войны во Вьетнаме. Стоит ли говорить, что дядя Сэм сбросил свыше пяти миллионов бомб на утлые деревушки и бескрайние рисовые поля Вьетнама не для того, чтобы спустя двадцать лет заявить всему миру о том, что США победили прячущиеся под землей фермеры. Для сравнения пять миллионов тонн — это в два раза больше, чем американцы сбросили на всех театрах Второй мировой войны.

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И решающую роль в американском бегстве из Сайгона сыграли вчерашние призывники, которые по возвращении из Юго-Восточной Азии развернули самое массовое антивоенное движение в истории США. В общем, с 1972 года дядя Сэм несет демократию в самые отдаленные уголки мира исключительно руками контрактников. До недавнего времени молодых людей зазывали в звездно-полосатую армию обещаниями предоставить контрактнику бесплатно обучение в ВУЗе после окончания срока его службы, однако нынешнее поколение молодых американцев больше не верит, что именно заветная «корочка» поможет как-то улучшить ситуацию с их трудоустройством.

В общем, ситуация с призывниками в США выглядит довольно удручающе, как я уже однажды отмечал. Так, за 2023 финансовый год Пентагон не смог добрать 41 тысячу человек даже при учете снижения требований к физическим и умственным способностям будущих военнослужащих. В сравнении с показателями трехлетней давности дядя Сэм недосчитался в ушедшем году аж 63 тысяч военнослужащих. Таким образом, в 2024 финансовом году численность «самых демократических» вооруженных сил на планете будет составлять один миллион двести восемьдесят четыре тысячи человек. Последний раз такие показатели в Пентагоне видели в 1940 году, когда многие виды вооруженных сил находились еще в зачаточном состоянии и не требовали того же количества войск как и сегодня.

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К примеру, меньше половины от представленного выше числа, а именно 445 тысяч человек — это состав регулярных наземных сил звездно-полосатого гегемона. Скажем прямо, негусто. Если мы вспомним, что эти силы должны обслуживать свыше 800 крупных военных инсталляций по всему миру, а также коллективную военную немощь большинства военных союзников звездно-полосатого гегемона, то кризис американской финансовой системы и общественного уклада представляется очевидным.