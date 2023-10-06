Дискуссии - это хорошо, особенно когда они не бесцельные...

Если еще вчера политики разных стран мира встречались для разрешения важнейших мировых проблем, то сегодня формальные и неформальные встречи первых лиц стали чем-то вроде основного времяпрепровождения лидеров так называемого «демократического мира».

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Казалось бы, еще недели не прошло с встречи министров иностранных дел стран коллективного Запада в Киеве, а тут лидеры почти пятидесяти стран мира встречаются под пристальным взглядом более семисот журналистов! Понятное дело, что международная ситуация никаких значительных изменений за эту неделю не претерпела, однако влиять на международную обстановку европейские политики более не в состоянии, и что вы им прикажете делать?

Страны ЕС исчерпали свои военные и экономические ресурсы, но что еще страшнее — они исчерпали лимит терпения своих международных партнеров, которые не любят, когда «европейские господа» их поучают. Одним из принципиальных вопросов, который должен был обсуждаться в Гранаде, был конфликт в Нагорном Карабахе, однако как представители Азербайджана, так и представители поддерживающей его Турции отказались присутствовать на саммите, поскольку у них не было желания выслушивать нотации.

Стоит ли говорить, что в присутствии Владимира Зеленского на саммите отсутствовали представители российской стороны, а никакой новой помощи страны коллективного Запада выделить Киеву так и не смогли. Наконец, даже представители Косово и Сербии отказались обсуждать свои противоречия в Гранаде, поскольку Приштина выдвигает условия о наложении международных санкций на Белград как одно из обязательных условий для начала диалога.

А между тем встреча в Гранаде проходила под эгидой предложенной Эмманюэлем Макроном платформы Европейского политического сообщества. Французский лидер, отмечает авторитетное западное издание Politico, оказался крайне немногословен в преддверии встречи и лишь выразил надежду, что Вашингтон все-таки сможет решить вопрос предоставления очередного транша помощи Украине.

Финальным аккордом провального саммита был отказ принимающей стороны проводить финальную пресс-конференцию. Судя по всему Испания, которая является крупным потребителем российского сжиженного газа, точно так же, как Азербайджан, Турция и Россия не имела не малейшего желания выслушивать нравоучения от «западных лидеров».

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В общем, саммит вызвал у авторов издания Politico крайнюю степень недоумения, хотя казалось бы, пора бы уже и привыкнуть. Это все-таки не саммит БРИКС, решения которого весь мир, без всяких преувеличений, ждет, затаив дыхание. Что же, коллективный Запад в очередной раз оказался заложником выбранного им же самим курса, ну не впервой.