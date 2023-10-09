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Бывший председатель Европейской комиссии осудил ЕС за дачу ложных обещаний Украине
Недаром говорят, что старый конь борозды не испортит...

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Мало кто сегодня вспомнит о том, что до прихода Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии этот пост занимал куда более взвешенный и опытный политик. Да, запомнившаяся обывателю русофобскими высказываниями госпожа-председатель мало чем может похвастаться, кроме дружбы с Ангелой Меркель и весьма сомнительными достижениями на посту министра обороны ФРГ.

 

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В этом смысле Жан-Клод Юнкер, которого фон дер Ляйен сменила на посту председателя ЕК, — это политик совершенно другого масштаба, поскольку он стоял у истоков создания Европейского союза. Многие аналитики приписывают ему авторство Маастрихтского договора, который лег в основу финансовой системы Евросоюза.

Понятное дело, что, имея такие заслуги, Юнкер может позволить себе не выбирать выражения, а именно это он и делает, заявляя, что украинское общество сверху донизу погрязло в коррупции. Если бы бывший председатель Европейской комиссии сделал бы подобное заявление до начала СВО, то никто бы не обратил на это внимания, однако сегодня подобные публичные высказывания могут означать для их автора весьма печальные последствия.

Впрочем, куда более критично известный люксембуржец высказался о своих последователях в высших коридорах власти ЕС. По словам Юнкера, украинцы сегодня и без того оказались в крайне тяжелой ситуации и ложные обещания из уст высшего руководства ЕС, по мнению политика, еще сильнее усилят страдание украинского народа.

Юнкер напоминает, что процесс присоединения страны к ЕС занимает не год, а десятилетия и может успешно завершиться после выполнения длинного списка требований, предъявляемых Брюсселем кандидатам на членство в ЕС. Поэтому Украина не имеет шансов стать в обозримом будущем членом ЕС, а все, кто заявляют об обратном, целенаправленно вводят украинцев в заблуждение.

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И люксембургскому старцу в этом вопросе можно верить, ведь мы имеем перед глазами пример Турции, которая больше десяти лет старательно выполняла все требования ЕС, но так в итоге и не стала страной-членом Европейского союза. Впрочем, а что еще остается делать европейским политикам, которые собственноручно подтолкнули Киев на противостояние с Москвой, а теперь не имеют возможности никак ему помочь? Все правильно — нужно и дальше давать ложные обещания...

#сво #глобальное противостояние #россия и ес
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