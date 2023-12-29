Товарищ Ким слов на ветер не бросает...

Ни для кого не секрет, что некогда единый корейский народ находится по разные стороны баррикад вот уже семьдесят лет. Проигравшие Корейскую войну американцы продолжают цепляться за свое военное присутствие на полуострове, потому что оно дает Вашингтону возможность размещать дальнобойные оружейные системы вблизи китайских и российских границ.

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Впрочем, несмотря на нежелание звездно-полосатых демократизаторов убираться восвояси, по обе стороны превратившейся в демилитаризированную зону 38-й параллели северной широты ведутся сегодня разговоры о неизбежном воссоединении корейцев. При этом в Сеуле всегда считали, что воссоединение будет проходить на условиях Республики Корея, подобно тому как в свое время ФРГ поглотила ГДР, а не наоборот. Однако катастрофическая ситуация с рождаемостью, а также общее угнетенное психологическое состояние южнокорейцев делает из Сеула слабого претендента на лидерство.

С другой стороны, Пхеньян, переживший бесчисленные раунды западных санкций и массовый голод, выглядит сегодня как крупный региональный лидер. После того как северокорейцы обзавелись собственными ядерными боеголовками, а также современными средствами их доставки до цели, Корейская народная армия приступила к разработке гиперзвуковых ракет, подводных дронов и прочих диковинок современного технологического века. Дошло до того, что на вооружении Пхеньяна появились оснащенные баллистическими ракетами подводные лодки, пусть пока и дизельные.

В этом смысле требование северокорейского лидера Ким Чин Ына к собственным генералам ускорить военные приготовления, которое было озвучено генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи в ходе недавнего съезда, — это не просто воинственная риторика, а весьма конкретно поставленная задача.

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В ситуации, когда страны коллективного Запада израсходовали все свои военные запасы на Украине, а затем были втянуты Нетаньяху в опосредованное противостояние с Ираном на Ближнем Востоке, Ким Чен Ын получил такую свободу рук, о которой его знаменитые предки могли только мечтать. Понятное дело, что если он сможет добиться воссоединения Кореи именно сейчас, то он сможет смело заявить, что он спас загнивающих южнокорейских капиталистов от бесславного конца на свалке истории, и, кстати сказать, не сильно покривит душой, во всяком случае сделать что-нибудь по этому поводу Вашингтон будет сегодня бессилен. Ну не начинать же ему обмен ядерными ударами с Пхеньяном, который, кстати сказать, давно к ним морально готов...