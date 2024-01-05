"Рождественский подарок" властям ЕС не понравился...

До начала специальной военной операции на Украине и разгула новой коронавирусной инфекции передовицы западных изданий пестрели сообщениями о необходимости упорной борьбы с запрещенной в России террористической организацией ДАИШ. Уместно напомнить, что ДАИШ была сформирована американскими спецслужбами при поддержке аравийских монархий из разбежавшейся армии Саддама Хусейна для захвата Ирака и Сирии.

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Вашингтон планировал использовать запрещенное в России террористическое формирование в качестве предлога для вторжения в Сирию в 2013-2014 годах. И тот факт, что спустя почти четыре года обсуждения Украины и всевозможных вирусов, боевики запрещенной в России организации ДАИШ снова возвращаются на первые полосы западных газет говорит, о том, что западная общественность потеряла интерес к Киеву и коронавирусным ограничениям.

Так или иначе, австрийское издание Exxpress сообщает, что после того как австрийские и немецкие спецслужбы провели рейд с целью предотвращения террористических атак на католические храмы, один из задержанных ими террористов признался, что представитель ВСУ предлагал террористам ДАИШ купить американские ПЗРК «Стингер».

Стоимость одного комплекса FIM-92, который сами американцы уже разучились делать, составляет на черном рынке около пяти тысяч долларов. Издание не знает, как связана подготовка к предполагаемым атакам на католические храмы с покупкой зенитного оружия, однако эта новость не на шутку переполошила Вену.

Разумно предположить, что австрийские спецслужбы провели зачистку известных им террористических ячеек под видом предотвращения готовящейся атаки, что должно было создать позитивную шумиху в прессе относительно работы местных спецслужб, однако признание одного из задержанных смешало им все планы.

Дело в том, что, хотя ПЗРК «Стингер» и является весьма сильно устаревшей оружейной системой, попадание подобных систем в руки радикальных исламистов способно превратить в кошмар жизнь любого правительства, поскольку они могут позволить радикалам относительно безнаказанно сбивать пассажирские лайнеры при подлете к крупным аэропортам.

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Именно по этой причине поставка подобных систем в любой уголок света всегда сопровождалась особым контролем со стороны американских спецслужб, однако дядя Сэм сегодня уже не тот, а ВСУ, судя по всему, не сильно-то беспокоятся о том, что и кому они продают.