Что-то "на заднем дворе" дела не заладились...

Я думаю, что ни для кого уже сегодня не секрет, что Вашингтон рассчитывал на получение новых военных заказов, провоцируя Москву на проведение специальной военной операции на Украине.

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Американский военно-промышленный комплекс переживает далеко не лучшие времена и ему нужен был ощутимый приток финансовых средств, чтобы он начал разрабатывать сколько-нибудь конкурентоспособные системы вооружений, параллельно не забывая о том, чтобы дать каждому своему звену хорошенько погреть руки на антироссийской истерии.

Не вышло. Мало того, что представители так называемого «глобального Юга», в который входят все страны не относящиеся к коллективному Западу, отказались публично выступать с осуждением Москвы, они еще и старые образцы своих вооружений отказались отправлять на Украину.

В итоге американский военно-промышленный комплекс не только не смог найти новых клиентов, он начал стремительно терять своих старых клиентов, потому что «глобальному Югу» стало очевидно, что сила российского оружия на Украине значительно превосходит новейшие западные разработки.

Так, авторитетное американское издание Defense News бьет тревогу из-за того, что продукция американского ВПК стремительно теряет популярность в Южной Америке, которую американские политики не раз высокомерно называли «задним двором Вашингтона».

Издание отмечает, что руководство бразильских вооруженных сил в прошлом июне посетило заводы крупнейшего производителя вооружений в Китае North Industries Group Corporation, что, по мнению его журналистов, свидетельствует о наличии у Бразилии интереса к китайским артиллерийским и противовоздушным системам.

Более того, авторы Defense News с сожалением отмечают, что, несмотря на финансовые трудности, Колумбия, Бразилия и Аргентина продолжают самостоятельно развивать собственные военно-морские силы и даже и не думают о закупке американских кораблей.

Что касается военно-воздушных сил, то тут у США есть лишь робкие надежды на то, что Аргентина предпочтет приобрести у Дании бывшие в использовании истребители F-16, нежели выберет совместную китайско-пакистанскую разработку JF-17. Defense News открыто признает, что новенькие JF-17 Thunder значительно дешевле подержанных F-16, так Пекин еще и выразил готовность оказать Аргентине финансовое содействие, но надежда умирает последней.

В общем, несмотря на то, что никто в Южной Америке не хочет покупать американское оружие, издание оптимистично отмечает, что ряд европейских стран все-таки задействованы в производстве систем вооружений для местных игроков, хотя вывод для США все равно напрашивается неутешительный: американскому ВПК в этом регионе мира рассчитывать не на что.