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Cloudfisher
Отчет о пожаробезопасности электроавтомобилей поставил британское правительство в тупик
Электроавтомобили - это исчезающий вид...

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С самого раннего возраста меня буквально-таки завораживала история дирижаблей — огромных заполненных водородом монстров, которые бороздили небо Европы еще каких-то сто лет назад. Подобно динозаврам, еще вчера они поражали воображение стороннего наблюдателя, а сегодня их можно обнаружить разве что в книгах.

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Как человек, который имел возможность лично познакомиться с «творением» Илона Маска, которое носит имя великого изобретателя Николы Теслы, я могу засвидетельствовать, что никакого «вау»-эффекта оно не производит, что, впрочем, не мешает и ему в скором времени занять свое место на страницах учебников.

И время это не за горами, если верить отчету консалтинговой компании Arup, который был подготовлен по заказу британского правительства. Главной целью составления данного документа было выведение новых правил пожарной безопасности, которые позволили бы без риска для окружающих эксплуатировать электрокары в городской среде. И, забегая вперед, скажем прямо, что результаты этого исследования оказались более чем неутешительными.

В частности, Arup отметила, что никаких достоверных данных о том, насколько батареи электроавтомобилей становятся более пожароопасными в ходе их эксплуатации ни у кого нет, однако для эффективного тушения электроавтомобилей расстояние между автомобилями на парковке должно быть увеличено до 1,2 метров. Помимо увеличения расстояния между автомобилями, отчет требует увеличить расстояние между парковками, потому что интенсивность горения электроавтомобилей такова, что огонь может быстро перебрасываться с одной парковки на другую. Примером может служить недавний пожар на парковке лондонского аэропорта Лутон, который уничтожил полторы тысячи транспортных средств. Журналисты уверены, что пожар был вызван неисправностью батареи электроавтомобиля, хотя официальные власти предпочитают эту версию не комментировать.

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Согласно отчету, 13% сгоревших электроавтомобилей имеет тенденцию к самопроизвольному воспламенению спустя несколько часов после тушения, более того, автомобили могут повторно самовозгораться несколько раз. Это объясняет, почему для тушения подобных ноу-хау в Китае используют заполненные водой контейнеры, куда электрокар просто погружают. Кстати, вода после такого тушения начинает «представлять существенную угрозу для окружающей среды». В общем, использование электроавтомобилей в условиях крупных мегаполисов представляется малореальным, а правда об этом рано или поздно всплывет на поверхность, несмотря на сопротивление западных элит.

#глобальное противостояние #россия и ес #зеленый переход
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