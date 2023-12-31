Что называется, вот и поговорили...

В апреле 2003 года колонна российских дипломатических машин, включая машину российского посла, попала под ураганный огонь американского патруля, расстреливавшего из автоматического оружия все автомобили, выезжающие из Багдада.

Посольские машины эвакуировали не только российских дипломатических работников из охваченного войной Ирака в Сирию, но и членов их семей. Понятное дело, что звездно-полосатые демократизаторы были предупреждены заранее о маршруте следования российских дипломатов, которые должны были быть неприкосновенны с точки зрения международного права.

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В результате обстрела было ранено пять человек, водитель российского посла получил две пули в живот и выжил только благодаря усилиям иракских врачей. Только чудом данная провокация не привела к большому количеству человеческих жертв. А какой еще дипломатии можно ожидать от страны, где сравнительно недавно отменили рабство, а право на ношение огнестрельного оружия, необходимое для того, чтобы держать рабов в узде, — нет?

Тридцатого декабря центр приграничного российско Белгорода подвергся массированному обстрелу кассетными (запрещенными к применению в военных конфликтах) боеприпасами. Обстрел был такой силы, что системы российской ПВО, которые регулярно перехватывают баллистические ракеты «Точка-У», выпускаемые украинской стороной по российской территории, не смогли перехватить все заряды. В итоге свыше двадцати ни в чем не повинных человек погибли.

Американские политологи прекрасно осведомлены, что в моменты опасности общество консолидируется вокруг своего лидера и приобретает непоколебимую решимость дать отпор агрессору. В этом смысле откровенно террористическая атака на Белгород перед Новым годом, которая была спланирована не в Киеве, никак не может повлиять на устойчивость российского общества и на избирательную гонку 2024 года.

Так какова же цель такой варварской жестокости? Бывший глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли до начала СВО предсказывал, что Россия захватит всю территорию Украины за две недели. Понятное дело, что, спровоцировав проведение СВО, американцы не планировали еще два года содержать за свой счет Украину и бросать все свои запасы техники и снарядов на поддержку «незалежной». Теперь у звездно-полосатых демократизаторов закончилось все: техника, снаряды и деньги.

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Проще говоря, с помощью атаки на живущий новогодними приготовлениями Белгород американцы пытались пригласить Москву сесть за стол переговоров. Вот такая вот «дипломатия по-американски».