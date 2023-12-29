Очевидное и невероятное как оно есть...

Крупные западные издания, без всяких преувеличений, являются главным оплотом американского влияния в мире, которое зиждется на способности навязывать свою информационную повестку не просто другим странам, а целым регионам мира. Именно по этой причине геополитические противники США всегда выставляются в подобных СМИ в качестве этаких карикатурных злодеев, которые ничего хорошего даже в теории сделать не могут.

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В этом смысле вышедшие с разницей в несколько месяцев сразу две публикации о российском тяжелом дроне С-70 «Охотник» в крупном западном издании The National Interest – это не просто попытки пощекотать нервы американскому читателю, а лихорадочная попытка донести до западных элит, что Москва стремительно выходит вперед в авиационных разработках, которые всегда были главным коньком звездно-полосатого гегемона.

Так что же так сильно беспокоит западных аналитиков и в чем принципиальное отличие связки реактивного дрона в паре с истребителем от связки двух реактивных истребителей?

Вообще, все разговоры об «искусственном интеллекте» и о том, что Россия почему-то обладает теми технологиями, которыми она вроде как обладать не должна, не стоят и ломаного гроша. Советский орбитальный корабль «Буран» садился в автоматическом режиме в торец полосы с бортовым компьютером, вычислительная мощность которого в сотни раз уступала мощности самого дешевого современного смартфона.

Проще говоря, толковые инженеры могут из чего угодно сделать «конфетку» без употребления всяких там новомодных словечек. И да, экономия на обучении пилотов для роли ведомого в паре — это очень существенный плюс, но американских военных беспокоит совсем не это.

Дело в том, что, начиная с истребителя F-117, американские ВВС полагаются на доктрину разработки «невидимых» истребителей, которые за счет своей конструкции имеют меньший коэффициент отражения волны радара. Понятное дело, что в угоду «незаметности» приносятся летные характеристики самолета, поскольку тот же упомянутый выше F-117 не раз удостаивался сравнения с «летающим утюгом» от пилотов.

В ситуации, когда разрабатываемый в России истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все серийные западные истребители по своим летным характеристиками, Пентагон может уповать только на незаметность F-35 в противостоянии с новейшей российской разработкой. И вот тут-то в игру вступает тяжелый реактивный дрон С-70 «Охотник», который обладает своим собственным радаром. И именно на способность С-70 обмениваться информацией с бортовым компьютером Су-57 делает упор издание The National Interest, прозрачно намекая, что два работающих в паре радара легко могут высветить любую американскую «невидимку», лишая ВВС США даже шанса на успех.





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Вот западные журналисты деликатно и пытаются подчеркнуть, что «Охотник» может стать настоящим приговором для всей современной американской авиации...