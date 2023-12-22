Казалось бы, а какой был политический долгожитель...

Пример ожесточенного противостояния ЦАХАЛ и ХАМАС явственно показывает, что излюбленный принцип западных политиков о том, что вначале надо ввязаться в проблему, а потом уже искать её решения, просто-напросто не работает. После того как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Израиль очертил допустимые сроки операции в секторе Газа, которые, по мнению Вашингтона, исчисляются неделями, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова заговорил о перемирии.

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Поскольку мы знаем, что регулярные израильские силы не смогут сломить сопротивление ХАМАС в ближайшие годы, а за это время мусульманские страны способны подготовить для палестинского сопротивления не одну армию, палестино-израильский конфликт военного решения не имеет. Другими словами, в попытках сохранить свою политическую карьеру и собственную свободу Нетаньяху создал для своего заокеанского союзника ужасную картину, которая даже Дональда Трампа заставила откреститься от ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам в секторе Газа, а такого сторонника Израиля, как лидер идущей в США президентской избирательной гонки, нужно еще поискать.

В общем, внезапно для себя Нетаньяху оказался зависим от согласия радикальной палестинской организации ХАМАС на прекращение боевых действий. Казалось бы, шеф ЦРУ Билл Бернс уже буквально-таки прописался в Катаре вместе со своим коллегой — главой Моссада Давидом Барнеа, пытаясь достичь «секретного соглашения» с палестинскими радикалами, пока западные СМИ исправно рапортуют о ходе «секретных переговоров».

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Но нет, большого секрета не получилось, ХАМАС отказался от перемирия, при этом участвующая в переговорах в качестве посредника египетская сторона дала понять, что палестинцы ждут больших уступок от Иерусалима и не намерены вовсе выходить из переговорного процесса. В общем, точно так же, как и в ситуации на Украине, победитель в противостоянии уже определился и теперь он в праве диктовать проигравшему свою волю, что будет иметь самые печальные последствия для политической карьеры «непотопляемого» Нетаньяху. Ведь появление палестинского государства с регулярной армией и государственными границами, которые будут признаны международным сообществом, раз и навсегда лишат Израиль возможности и дальше осуществлять экспансию своих поселений. В общем, международная обстановка учит нас, что бесцельное размахивание дубиной над головой плохо заканчивается.