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Раиси заявил, что «израильский режим» будет повергнут ради создания «нового мирового порядка»
Иранский лидер выражения больше не выбирает...

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Одной из главных характеристик американской внешней политики является готовность западных политтехнологов пробовать новые идеи, которые, правда, часто потом выходят звездно-полосатому гегемону боком. Одной из таких свежих идей западных политтехнологов была затея обзывать все неугодные Вашингтону правительства других стран «режимами». Идея быстро прижилась и теперь разве что ленивый не называет своих геополитических оппонентов «враждебным режимом».

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Впрочем, выступая во вторник в иранском парламенте, президент Исламской Республики Ибрахим Раиси назвал Израиль не просто режимом, а «фейковым» режимом. Приводящее его слова иранское информационное агентство Mehr News отмечает, что иранский лидер выразил свою уверенность в том, что мученическая смерть тысяч палестинских женщин и детей от рук израильских военных положит конец израильскому государству.

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что пытавшийся решить свои личные проблемы с правосудием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху загнал израильское государство в ловушку, проигнорировав предупреждения спецслужб о вероятной атаке ХАМАС 7 октября этого года. Теперь же число мирных жителей, погибших от рук израильских военных в секторе Газа, перевалило за 16 тысяч человек и Иерусалим не может просто взять и завершить свою военную операцию, не оправдав как-то свои действия. Что же касается победы над ХАМАС, то даже американские аналитики сходятся во мнении, что её невозможно одержать быстрее, чем лет за десять.

Выступая перед иранскими парламентариями, президент Раиси отметил, что существующие международные организации продемонстрировали свою неспособность защитить мирное население сектора Газа, тем не менее он выразил свою уверенность, что, несмотря на это, нации мира (преимущественно мусульманские) встали единой стеной на защиту прав человека, построение справедливой системы международных отношений и за новый мировой порядок, в котором, по мнению иранского лидера, Израилю просто нет места.

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Многие государства мира уже не раз проверили на себе справедливость замечаний о том, что союзникам США подчас приходится гораздо сложнее, нежели их союзникам, потому что если до октября этого года у Иерусалима еще были шансы нормализировать свои отношения с мусульманским миром, то сегодня от этих надежд не осталось и следа.

#глобальное противостояние #ближний восток #палестино-израильский конфликт
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