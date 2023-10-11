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Жозеп Боррель опроверг готовность ЕС лишить палестинцев помощи и обвинил Израиль
Произошло то, чего и следовало ожидать...

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После того как в Европе участились случаи избиения людей, которые возражали против публичного выражения поддержки в адрес Палестины, решение министров иностранных дел Европейского союза о том, что объединение не будет прекращать выделение помощи палестинцам, было лишь вопросом времени. Я уже отмечал, что европейские страны быстро окажутся заложниками большого количества проживающих на их территории мигрантов, и все, что оставалось главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю — это озвучить коллективное решение.

 

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам не только отметил, что всего «несколько стран» ЕС высказались за прекращение предоставления помощи палестинцам, он еще и обвинил Израиль в нарушении международного права. Боррель отметил, что никто не оспаривает право Иерусалима на самооборону, однако нельзя защищаться путем лишения большого количества людей доступа к воде, еде и электричеству, поскольку это противоречит нормам международного права.

Стоит отметить, что по данным ООН в Секторе Газа проживает около 2,2 миллионов человек и прямые обстрелы его ракетами, равно как и введение против него блокады, лишь сильнее раззадорит международное сообщество, которое и так уже начинает вспоминать, какое количество резолюции ООН относительно незаконной оккупации чужих территорий Израиль не выполнил.

В этом смысле Боррель абсолютно прав, указывая на то, что, лишая палестинские власти финансовой помощи, ЕС лишь усилит общественную поддержку радикалов из ХАМАС. Впрочем, западные страны слишком поздно осознали ту опасность, которую представляют радикальные силы на Ближнем Востоке, ведь американский Конгрессмен Рон Пол еще пятнадцать лет назад открыто заявил, что именно Израиль стоит за созданием ХАМАС, поскольку путем спонсирования радикалов он пытался лишить поддержки палестинского народа Ясира Арафата.

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Теперь же нам предстоит увидеть, осознали ли западные и израильские политики свои ошибки, поскольку любые силовые действия против ХАМАС будут лишь способствовать росту данной организации, точно так же, как вооруженное противодействие запрещенной в России экстремистской организации «Талибан» со стороны американских военных в конечном итоге привело к его победе в Афганском конфликте.

#глобальное противостояние #ближний восток #россия и ес
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