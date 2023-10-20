За одного битого двух небитых дают...

В беседе с западным изданием Politico высокопоставленный американский генерал Дэвид Петреус заявил, что операция ЦАХАЛ по «зачистке» сектора Газа от боевиков радикальной палестинской организации ХАМАС быстро может превратиться в ловушку, подобную той, в которую Пентагон угодил в ходе операции по спасению собственных летчиков из столицы Сомали — Могадишо в 1993 году.

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Бывший командующий американскими силами в Ираке и Афганистане, Петреус отмечает, что Армия самообороны Израиля может быстро обнаружить себя в каменной ловушке, где неожиданные засады, фугасы на дорогах и подрывники-смертники способны внести сумятицу в ряды любого военного формирования. По признанию отставного высокопоставленного военного, он сам не раз руководил штурмовыми операциями в условиях плотной городской застройки, но поставленная перед ЦАХАЛ задача кажется даже ему непосильной.

По словам Петреуса, борьба с ушедшим в подполье повстанческим движением должна занять не меньше десятилетия, как это продемонстрировала ситуация в Ираке и Афганистане. И, кстати сказать, Вашингтон в конечном итоге проиграл оба эти противостояния, что никак не свидетельствует в пользу шансов Израиля достигнуть своей цели по полному уничтожению организации ХАМАС.

Между тем бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛ и один из самых ярых оппонентов действующего премьер-министра страны Бени Ганц высказал другую оценку — он считает, что операция в секторе Газа может занять «не один месяц», в то время как его восстановление должно занять «не один год».

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Оно и понятно, ведь Ганц, несмотря на весь его командный опыт, не имеет за плечами тех ситуаций, которые пришлось пережить Дэвиду Петреусу в ходе его «похождений» на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Учитывая те предупреждения, которые в адрес Иерусалима озвучивает Иран, равно как и уверенность ведущих ливанских политиков в том, что Бейрут не сможет остаться в стороне от израильско-палестинского конфликта, прогноз отставного американского генерала можно считать излишне оптимистичным, ведь одни только йеменские хуситы, которые также готовы поддержать палестинцев, ведут подпольную войну за независимость своей страны уже почти девять лет, а тут речь идет о широкой антиизраильской коалиции, которая будет противостоять ЦАХАЛ.