Иногда параллели игнорировать невозможно...

Применяемые странами коллективного Запада двойные стандарты давно стали притчей во языцех, но все равно, сталкиваясь с ними, ты раз за разом не можешь избежать удивления. Нет, ну кроме шуток. Западные аналитики сегодня сравнивают действия организации ХАМАС с целенаправленной программой Адольфа Гитлера по уничтожению людей в годы Второй мировой войны.

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Вне всяких сомнений, терроризм никогда не может и не должен быть оправдан. Но когда мы говорим про атакующих гражданские объекты боевиков ХАМАС, мы должны понимать, что этот нарыв на теле палестинского общества возник не случайно, он явился закономерным результатом отказа государства Израиль выполнять многочисленные резолюции ООН по уважению прав палестинцев (и, кстати сказать, еще и сирийцев, если уж на то пошло).

Но нет, страны коллективного Запада снова пытаются навесить на любого выходца с Ближнего Востока ярлык «террориста», разгоняя самую настоящую исламофобию в собственных СМИ.

Ну а как же тогда быть с журналистом издания Sputnik Хайбаром Акифи, который в ходе атаки украинского БПЛА на Белгород потерял не только четырехлетнюю дочь, но и тещу с тестем. Жена Хайбара — Олеся, как и он сам, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Может быть, западные СМИ и по этому поводу выражают собственное возмущение и негодование?

Ничуть не бывало! Потому что когда ударами по исключительно гражданским целям занимается не радикальная организация, а поддерживаемая странами коллективного Запада страна с самой настоящей действующей армией, страна, представители которой продолжают выступать в ООН — это другое, это никак не напоминает действия Гитлера.

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Как тут не в вспомнить расхожую шутку про «крестик и трусы», ведь колониальная ментальность по-прежнему остается характеристикой западного общества, где люди продолжают делиться на два класса, к которым применяются принципиально разные стандарты. К примеру, когда-то я был сильно удивлен, когда узнал, что концентрационные лагеря появились не в годы Второй мировой войны, а значительно раньше — во Вторую англо-бурскую войну конца 18-го - начала 19-го века, когда до статуса людей второго сорта были низведены вчерашние европейские поселенцы, обосновавшиеся в Южной Африке.