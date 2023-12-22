Воротилы бизнеса считают убытки...

Стоит ли удивляться, что крупнейшие функционеры западного бизнеса говорят сегодня о высокой вероятности конфискации частной собственности на Западе, коль скоро так называемый «зеленый переход» там не просто буксует, а он начисто увяз в грязи.

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Ведь наиболее прозорливые комментаторы недаром отмечают, что еще десять лет назад генеральный директор национальной энергосети Великобритании Стив Холлидей честно признался, что западным странам придется забыть о доступности электричества в любой момент времени и перейти к его использованию в те моменты, когда ветряные и солнечные электростанции его производят. Тогда эта идея была единственной альтернативой идее идти на поклон России и Саудовской Аравии.

Однако англосаксонские пэры и сэры не смогли побороть своего природного высокомерия, из-за чего ими и был придуман грандиозный «финт ушами» - создание огромной индустрии по производству массивных батарей, которые должны будут обеспечивать сохранение достаточного количества электроэнергии, чтобы обеспечивать потребителя в безветренные пасмурные дни.

Именно поэтому и была придумана вся эта шумиха с электроавтомобилями, которые превращаются в легковоспламеняющуюся бомбу замедленного действия после любого незначительного удара. Так в каком же состоянии находится «зеленый переход»?

В начале 2023 года в Великобритании разорилась компания Britishvolt, которая намеревалась построить мегазавод по производству автомобильных батарей стоимостью 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Помимо поддержки местных банкиров, Britishvolt имела соглашение с автопроизводителем Aston Martin на поставку батарей.

Теперь же с Туманного Альбиона приходят еще более тревожные новости — имеющая договоренность с немецким автоконцерном BMW компания AMTE Power так же заявила о своем банкротстве. Помимо планов по строительству мегазавода в шотландском городе Данди, данная компания успела прославиться разработанной ею технологией по зарядке литиевой батареи за шесть минут. Впрочем, потенциальных инвесторов даже эта разработка не смогла удивить.

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В этой ситуации британским политикам остается решить, что они не любят больше — общаться с российским руководством или сидеть без электричества...