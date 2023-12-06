Тот случай, когда "сам в той же ситуации".

Пока в Соединенных Штатах разыгрывается спектакль вокруг вопроса выделения помощи Украине, британский премьер-министр Риши Сунак решил не ходить вокруг да около и честно признался, что даже если Лондон одобрит выделение Киеву денег, покупать на эти деньги будет нечего, потому что страны коллективного Запада полностью опустошили свои склады оружия в противостоянии с Россией.

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Взять хотя бы американскую БМП Bradley, которая с начала восьмидесятых годов прошлого века стоит на вооружении американской армии. Пока Пентагон неспешно тратил миллиарды долларов, перебирая потенциального наследника «молниеносной» БМП Bradley, американское доминирование в мире финансов и международной политики куда-то улетучилось, уступив место целой плеяде международных игроков нарождающегося многополярного мира, которые все как один готовы бросить вызов Вашингтону.

А что этому может противопоставить дядя Сэм? Всю ту же сорокалетнюю БПМ с алюминиевой броней, которая призвана была угнаться за танком M1 Abrams в мире ядерного апокалипсиса, где боевые действия вести уже некому. Для настоящего поля боя Bradley никогда не предназначалась, чем и обусловлена та готовность, с которой Вашингтон отправляет последние образцы M2 на Украину.

Впрочем, и в «незалежной» век алюминиевого пережитка холодной войны оказывается весьма недолог, о чем свидетельствует видео, которое крупнейшая индийская газета Hindustan Times выложила в своем аккаунте на видеохостинге YouTube.

На видео видно, как американская бронемашина используется для подавления пехоты ВС РФ, однако уже в следующий момент её выводит из строя одним попаданием российский FPV-дрон. Журналисты издания отмечают, что поблизости от подбитой американской БПМ можно разглядеть другие Bradley и даже немецкий танк Leopard, которых постигла та же участь.





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Любопытно, что в комментариях читатели издания справедливо отметили, что американская боевая машина напоминает «гроб на гусеницах», и что Россия имеет право на самозащиту. Однако ирония ситуации заключается в том, что Bradley – это не просто устаревшая военная рухлядь, а самое лучшее, что дядя Сэм имеет сегодня на вооружении. Стоит ли удивляться, что, глядя на подобные кадры, ни Иран, ни Китай, ни Северная Корея не испытывают больше особых опасений из-за возможного гнева звездно-полосатого «гегемона».