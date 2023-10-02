Персидский цветок - шесть букв, первая "г"...

Все-таки иранцы — изобретательные люди. Прикрутить к мотку взрывчатки пятидесятикубовый китайский двигатель от скутера, назвать все это гордым именем «Шахид» и отправить в массовое производство, которое никакому Эрдогану с его «Байрактарами» не снилось — это надо уметь! Впрочем, в локализированной версии иранское чудо получило более благозвучное для русского уха имя «Герань», но речь сегодня не об этом...

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Тут вот западные журналисты получили в свое распоряжение пятидесятистраничный украинский доклад, который был направлен западным правительствам с целью положить конец производству российских БПЛА. Ну как, украинский, понятное дело, что СБУ курируется западными спецслужбами, а потому отчет готовили какие-нибудь Майклы с Дэниелами. Кстати, большой плюс такого отчета, что его с украинского переводить не надо, да и ломать голову о том, что там подопечные Владимира Зеленского напишут - тоже.

Так вот, согласно данным «украинских воякив» из ЦРУ, производство «Гераней» налажено на территории Ирана, Сирии и непосредственно в самой России. В частности, речи идет об «Алабуге» - особой экономической зоне Республики Татарстан. Впрочем, многие электронные комплектующие, помимо китайских двигателей и иранской взрывчатки, Тегеран закупает у западных компаний и затем отправляет в Россию по Каспийскому морю.

Любопытно, что речь идет о вполне себе гражданских микросхемах, которые западные компании продают Турции, Индии, Казахстану, Узбекистану, Вьетнаму и Коста-Рике. Понятное дело, что эти страны с большим удовольствием перепродают эти микросхемы Тегерану, который затем отправляет их в Россию в виде готовых «Гераней», либо же комплектующих для них.

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Что все упомянутые выше страны объединяет? За исключением Коста-Рики, речь идет о странах, против которых Вашингтон не может позволить себе ввести сегодня санкции. Проще говоря, единственный способ остановить производство «Гераней» - это запретить западным компаниям выпускать гражданские микросхемы. Впрочем, Майкл и Дэниел «из СБУ» предложили другое решение — нанести удар по заводам в Иране, Сирии и России «от лица Украины». Можно не сомневаться, что одобрение на реализацию своего новаторского плана они не получат, поскольку страны Запада уже потеряли всякий вкус к конфронтации с Россией, не говоря уж об Иране...