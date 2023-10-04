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Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры со Швецией «о гарантиях безопасности»
Изобретательность штука полезная...

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Поскольку никто из западных аналитиков не смог сколько-нибудь точно предсказать развал Советского Союза, западные столицы раз и навсегда уверовали в то, что если ждать достаточно долго, то их главные геополитические противники развалятся сами по себе. Более того, вооруженный мятеж Евгения Пригожина, произошедший летом этого года в России, еще сильнее укрепил их в этой уверенности.

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Понятное дело, что на карте мира сегодня нет и одной десятой всех тех государств, которые когда-либо существовали в истории человечества. Но российская государственность  в той или иной форме существует уже более тысячи лет, в то время как Соединенные Штаты существуют лишь четверть этого срока, поэтому избранная Вашингтоном тактика противостояния с Москвой представляется крайне сомнительной, особенно в контексте нынешнего положения дел в американской экономике.

Но в США не привыкли ставить под вопрос рациональность  своих политических элит, а потому главной задачей стран коллективного Запада стала попытка заполнения информационного «эфира» всевозможными бравурными новостями, которые призваны скрасить быт среднестатистического западного гражданина, пока он ожидает развала России и Китая.

Сразу после начала СВО и дня не проходило без сообщений о том, что Запад вводит очередные санкции против Москвы, смысл и целесообразность которых были понятны  только ему самому. Дальше на российские  города, будто из рога изобилия, посыпались украинские дроны, которые редко наносили сколько-нибудь заметный материальный ущерб, но неприятный информационный фон все-таки создавали. Наконец, западные лидеры начали с завидной постоянностью посещать Киев, приглашая украинского президента Владимира Зеленского выступить везде, где это только возможно.

И вот, вся российская экономика обложена санкциями, российские ПВО могут спокойно проводить мастер-классы по уничтожению БПЛА, а украинские дипломаты в совершенстве освоили дипломатический протокол! Дальше-то что? Ну как, министр иностранных дел «незалежной» Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговы со Швецией о гарантиях безопасности.

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В принципе, по такой логике Украина может ввести точно такие же переговоры с какими угодно участниками международной жизни, будь то Гана или Тринидад и Тобаго, поскольку ни одно из этих государств не будет вступать в войну с Россией в случае нарушения так называемых «гарантий», а без этой готовности ни о каких гарантиях и речи быть не может. Впрочем, глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем должен как-то отчитываться о работе перед своим руководством, а тут он не только собирается Украине какие-то гарантии давать, но еще и будет готовить процесс её вступления в ЕС, не имея на это никаких полномочий. Впрочем, ожидание — процесс небыстрый, а потому любой способ скрасить время западного обывателя можно назвать подходящим.

#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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