Теперь Маск точно может посоперничать с Джобсом!

Несмотря на то, что после превращения американскими академическими кругами сына Элона Маска в воинствующего коммуниста-трансгендера, безутешный отец начал бороться с «Вашингтонским болотом» по-настоящему, его все еще нельзя назвать хорошим бизнесменом.

реклама

Судите сами — в прошлом году компактный кроссовер от компании Tesla, так называемая «модель игрек» стала самым продаваемым электрокаром в Великобритании. В этом году владельцы данного средства передвижения столкнулись с нежеланием британских автостраховщиков даже на пушечный выстрел приближаться к владельцам Model Y.

Понять финансистов несложно, поскольку они не готовы рисковать своими деньгами ради осуществления «зеленого перехода», а электрокары уже заслужили репутацию самого легковоспламеняющегося средства передвижения. То в новостях сообщат о том, что из-за электрокара сгорел жилой дом, а то и целое грузовое судно.

В общем, платившие еще год назад около ста шестидесяти тысяч за годовую страховку Tesla Model Y британцы внезапно узнали, что такие крупные страховщики, как Aviva, Privilege, Vitality и Axa наотрез отказываются страховать творение Илона Маска.

В итоге, после длительных поисков британские журналисты смогли установить, что самое дешевое предложение на страховку Tesla Model Y на рынке равняется четырем с половиной тысячам фунтов стерлингов (свыше пятисот тысяч рублей). При этом компания Direct Line, которая и предоставляет страховку, сразу предлагает взять кредит на оплату страховки, потому что ни у кого таких денег на руках просто-напросто не оказывается.

Стоит ли говорить, что после подобного поворота событий продажи Tesla в Великобритании ожидает весьма печальная судьба, ведь 4500 тысячи фунтов стерлингов — это десять процентов от стоимости Model Y. Другими словами, после десяти лет страхования подобной машины страховщики смогут купить себе свой собственный электрокар от гения маркетинга из США, правда, едва ли они на это когда-нибудь отважатся.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Любопытно, что Великобритания остается одной из последних стран коллективного Запада, которая пытается говорить про «зеленый переход» с серьезным лицом, но для британских страховщиков стойкость и выдержка британских политиков является слабым аргументом.