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Верховный лидер Ирана пообещал привлечь США к ответствености за «геноцид» палестинцев
Драка будет довольно жесткой...

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Весь последний год был отмечен небывалым подъемом иранского национального самосознания, которое проявлялось в демонстративной готовности Тегерана вступить в открытое военное противостояние с Вашингтоном и его союзниками в любой момент времени.

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Со своей стороны, Соединенные Штаты загнали себя в дипломатическую ловушку на Украине, заявляя о своей готовности сломить сопротивление Москвы, исчерпав при этом все рычаги давления на Россию, включая военные. В этой связи конфликт с Ираном кажется американским ястребам куда более посильной задачей, тем более что он отдаляет противостояние с Китаем, думать о котором Вашингтону просто не хочется.

Наконец, не последнюю роль в этом геополитическом уравнении играет Израиль, который был брошен «на произвол судьбы» администрацией Джо Байдена и очень долго пытался перетянуть американское внимание с Украины на себя. Стоит ли удивляться, что израильтяне просто-напросто проигнорировали предупреждение египетских спецслужб о возможной атаке ХАМАС, а сразу после неё принялись утюжить густонаселенный Сектор Газа всеми видами вооружений, которые имеются на балансе у ЦАХАЛ.

Израильский генералитет с какой-то неестественной радостью заявляет, что он использует для ударов по городской застройке и F-15, и F-16, и F-35, дошло дело даже до боевых вертолетов. Понятное дело, что непрекращающиеся огневые налеты, которые меньше чем за десять дней унесли жизни двух с половиной тысяч человек и привели к ранению еще одиннадцати тысяч, не могли остаться без внимания крупнейших держав мусульманского мира.

Так, в опубликованном в социальных сетях сообщении верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи беспрерывные обстрелы сектора Газа характеризуются не иначе, как геноцид палестинского народа, на который Тегеран не собирается безучастно смотреть со стороны. Более того, верховный лидер Ирана выразил свою уверенность, что американская сторона принимает самое непосредственное участие в планировании происходящего, а потому её необходимо будет привлечь к ответственности за происходящее.

Учитывая тот факт, что в мире, где все крупные союзники России обладают гиперзвуковыми ракетами, американские авианосцы стали большой и дорогой обузой, дядя Сэм отправил на Ближний Восток сразу две авианосных группы, надеясь, что Тегеран хотя бы один авианосец потопит, но я бы на месте США смотрел в сторону тех американских частей, которые продолжают незаконно оккупировать сирийские нефтеносные районы.

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Так или иначе, обе стороны готовы сцепиться в противостоянии, которое по своему напору до боли напоминает схватку у Рейхенбахского водопада, хотя американцы так до конца и не осознают, в какую кашу они ввязываются.

#глобальное противостояние #ближний восток #иран против сша
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