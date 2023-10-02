Дядюшка Сэм уже старый, он плохо видит...

Глядя на то, как представители ФБР раз за разом не желают предоставлять какую-либо информацию о деятельности нелегальной китайской биолаборатории в штате Калифорния представителям профильных комитетов американского Конгресса, начинаешь невольно задаваться вопросом, а не поют ли подопечные Кристофера Рэя китайские гимны на работе по утрам.

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Ведь американские СМИ свято уверены в том, что американская общественность должна во всех деталях знать, сколько раз и как Дональду Трампу были предъявлены те или иные обвинения, однако факт многолетнего существования нелегальной китайской биолаборатории в американском штате Калифорния западные журналисты почему-то сенсацией не считают.

Только журналисты New York Post, судя по всему, еще интересуются тем, что, помимо тысячи зараженных новой коронавирусной инфекцией мышей, данная лаборатория имела штаммы малярии, туберкулеза, лихорадки денге и ВИЧ.

Впрочем, выплывающие на поверхность подробности постепенно позволяют судить о том, почему агенты ФБР старательно прикидываются близким сердцу русского человека зимним сапогом, изготовленным с помощью валяния.

Так, еще в 2020 году выезжавшие на тушение склада калифорнийские пожарные указали, что местные жители жалуются на запах животных, который они чуяли неподалеку от склада компании UMI. Поскольку официально данная компания занималась производством тестов на беременность, местные власти должны были проверить эту информацию, но так и не удосужились этим заняться.

Спустя два года у местных властей была точная информация о том, что он имеют дело с подпольной китайской биолабораторией, но поскольку никто из представителей местных властей не хотел брать на себя ответственность за её выявление, то биолаборатория успела переехать и просуществовала еще год, пока не была закрыта агентами ФБР.

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Понятное дело, что в никто не хочет признаваться в том, что в мире тотальных систем слежения, искусственного интеллекта, и наличия в кармане у дяди Сэма целых пятнадцати разведывательных служб, Китай больше трех лет проводил биологические изыскания в самом дорогом штате США. В общем, история китайской биолаборатории напоминает пресловутого слона, который в комнате, вне всяких сомнений есть, но его пытаются игнорировать...