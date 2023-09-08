Ситуация для американцев патовая...

Как мы помним, один весьма высокопоставленный западный эксперт предсказал скорую ликвидацию всех региональных банков в США, что должно облегчить переход Соединенных Штатов на цифровую валюту и отказ от доллара, дни которого сочтены. На данный момент количество американских банков, которые прекратили свою финансовую деятельность с начала этого года достигло отметки в пять штук, и несмотря на то, что американские власти пытаются проводить «ликвидацию» без шума и пыли, шестой может пошатнуть уверенность американцев в безграничных возможностях Федерального резерва США.

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В этой ситуации авторитетное американское издание The Wall Street Journal опубликовало трогательную историю о том, что относительно небольшой американский банк под названием Republic First уже фактически разорился, но поскольку хранящие свои деньги на его счетах клиенты пока не требуют их обратно, банк вроде как продолжает существовать. Любопытно, что стоимость активов под управлением банка достигает 6 миллиардов долларов, и хотя 60% вкладов в этом банке не застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов США, он по каким-то причинам еще не стал жертвой «набега» вкладчиков.

Проще говоря, авторитетное издание пытается нас убедить, что люди, имеющие на своих счетах сотни миллионов долларов в уже де-факто разорившемся банке, не просто не идут их снимать, но и не побегут это делать после громогласной публикации в одном из крупнейших финансовых изданий на Западе.

Понятное дело, что в ближайшее время американские власти заявят, что сложившаяся ситуация кажется им недопустимой, а потому нужно принудительно продать Republic First более крупному игроку на банковском рынке, а его вклады принудительно застраховать. После этого Republic First прекратит свое существование, но формально он не будет числиться в числе разорившихся, а когда на горизонте появится седьмой разорившийся региональный банк, то опальному кандидату в президенты США Дональду Трампу снова предъявят какое-нибудь обвинение, что позволит в очередной раз отвлечь внимание общественности от бедственного положения дел в американской экономике.

Правда, если верить экспертам, то подлежащих ликвидации региональных банков насчитывается 180 штук, а потому сложно себе представить, под каким соусом американские власти решат подать ликвидацию очередного финансового учреждения, но до сих пор они демонстрировали чудеса выдумки. Остается лишь гадать, насколько их хватит.